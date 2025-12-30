Advertisement
trendingNow13058939
Hindi Newsबॉलीवुडअहान पांडे-अनीत पड्डा से लेकर धनुष-कृति तक, इस साल इन जोड़ियों का पर्दे पर रहा जलवा

अहान पांडे-अनीत पड्डा से लेकर धनुष-कृति तक, इस साल इन जोड़ियों का पर्दे पर रहा जलवा

साल 2025 में भी हमने कई ऐसी फिल्मों को देखा, जिन्होंने ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के नजरिए लोगों के दिलों को छू लिया. फिल्मों की सफलता सिर्फ कहानी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस कहानी को निभाने वाले कलाकारों की केमिस्ट्री और उनकी अदाकारी भी बहुत मायने रखती है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहान पांडे-अनीत पड्डा से लेकर धनुष-कृति तक, इस साल इन जोड़ियों का पर्दे पर रहा जलवा

साल 2025 में भी हमने कई ऐसी फिल्मों को देखा, जिन्होंने ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के नजरिए लोगों के दिलों को छू लिया. फिल्मों की सफलता सिर्फ कहानी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस कहानी को निभाने वाले कलाकारों की केमिस्ट्री और उनकी अदाकारी भी बहुत मायने रखती है. इस साल दर्शकों ने कई नई और पुरानी जोड़ियों को पर्दे पर देखा, जिन्होंने अलग-अलग तरह के प्यार और रिश्तों को खूबसूरती से पेश किया. 

अहान पांडे और अनीत पड्डा :- अहान पांडे और अनीत पड्डा ने फिल्म 'सैयारा' में अपने किरदारों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा. अहान ने कृष कपूर के किरदार में भावनाओं की जटिलताओं को बहुत सहजता से पेश किया. वहीं, अनीत ने वाणी बत्रा के संवेदनशील और शांत स्वभाव को बड़ी ही प्राकृतिक तरीके से पर्दे पर दिखाया. दोनों की केमिस्ट्री इतनी भरोसेमंद लगी कि दर्शक उनके किरदारों के साथ तुरंत जुड़ गए. उनके बीच के छोटे-छोटे भावपूर्ण सीन्स और बातचीत फिल्म की कहानी को और भी जीवंत बना देती हैं. इस जोड़ी की सबसे खास बात यह है कि उनका अभिनय सिर्फ किरदार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह फिल्म की भावनात्मक गहराई को भी बढ़ाता है.

धनुष और कृति सेनन :- फिल्म 'तेरे इश्क में' में धनुष और कृति सेनन की जोड़ी ने दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा. धनुष ने शंकर के गुस्सैल लेकिन संवेदनशील स्वभाव को बड़ी ही सहजता से निभाया. कृति ने मुक्ति के किरदार में अंतर्मुखी और भावनाओं से भरे पहलू को सरल और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा. दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को उनके किरदारों की हर खुशी और परेशानी महसूस कराने में सफल रही. उनके छोटे-छोटे भावपूर्ण पल और संवाद फिल्म की कहानी को और रोचक बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी :- ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी ने अपनी फिल्म 'वॉर 2' में एक्शन और रोमांस दोनों को शानदार ढंग से पेश किया. ऋतिक ने मेजर कबीर धालीवाल के साहसी और चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा. कियारा ने अपने किरदार में आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और चतुराई को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया. दोनों की केमिस्ट्री रोमांचक और भरोसेमंद लगती है. उनके संवाद और एक्शन सीक्वेंस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखते हैं. इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका प्रदर्शन न केवल रोमांस बल्कि थ्रिलर और ऊर्जा को भी दर्शकों तक पहुंचाता है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर :- फिल्म 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की जोड़ी ने दर्शकों को अपनी हल्की-फुल्की और मजेदार केमिस्ट्री से काफी प्रभावित किया. सिद्धार्थ ने परम के चुलबुले स्वभाव को बड़ी सहजता के साथ पर्दे पर उतारा, वहीं जान्हवी ने सुंदरी के आत्मविश्वासी और मजाकिया अंदाज को बेहद आकर्षक तरीके से दिखाया. उनके छोटे-छोटे संवाद और हंसी-मजाक भरे पल कहानी में ऊर्जा भरते हैं. इस जोड़ी ने साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती में मजाक और खुशी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है.

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी :- सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी ने फिल्म 'धड़क 2' में रोमांटिक किरदारों के जरिए जीवन और भावनात्मक गहराई दिखाई. सिद्धांत ने नीलेश के मासूम और भावुक स्वभाव को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से निभाया, जबकि तृप्ति ने विधि की संवेदनशीलता और भावनाओं को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया. उनकी केमिस्ट्री शानदार थी. दर्शक उनके किरदारों के साथ आसानी से जुड़ पाए. इस जोड़ी ने फिल्म के रोमांटिक पहलू को मजबूती के साथ पेश किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Year Ender 2025

Trending news

MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव