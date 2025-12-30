अहान पांडे-अनीत पड्डा से लेकर धनुष-कृति तक, इस साल इन जोड़ियों का पर्दे पर रहा जलवा

साल 2025 में भी हमने कई ऐसी फिल्मों को देखा, जिन्होंने ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के नजरिए लोगों के दिलों को छू लिया. फिल्मों की सफलता सिर्फ कहानी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस कहानी को निभाने वाले कलाकारों की केमिस्ट्री और उनकी अदाकारी भी बहुत मायने रखती है. इस साल दर्शकों ने कई नई और पुरानी जोड़ियों को पर्दे पर देखा, जिन्होंने अलग-अलग तरह के प्यार और रिश्तों को खूबसूरती से पेश किया.

अहान पांडे और अनीत पड्डा :- अहान पांडे और अनीत पड्डा ने फिल्म 'सैयारा' में अपने किरदारों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा. अहान ने कृष कपूर के किरदार में भावनाओं की जटिलताओं को बहुत सहजता से पेश किया. वहीं, अनीत ने वाणी बत्रा के संवेदनशील और शांत स्वभाव को बड़ी ही प्राकृतिक तरीके से पर्दे पर दिखाया. दोनों की केमिस्ट्री इतनी भरोसेमंद लगी कि दर्शक उनके किरदारों के साथ तुरंत जुड़ गए. उनके बीच के छोटे-छोटे भावपूर्ण सीन्स और बातचीत फिल्म की कहानी को और भी जीवंत बना देती हैं. इस जोड़ी की सबसे खास बात यह है कि उनका अभिनय सिर्फ किरदार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह फिल्म की भावनात्मक गहराई को भी बढ़ाता है.

धनुष और कृति सेनन :- फिल्म 'तेरे इश्क में' में धनुष और कृति सेनन की जोड़ी ने दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा. धनुष ने शंकर के गुस्सैल लेकिन संवेदनशील स्वभाव को बड़ी ही सहजता से निभाया. कृति ने मुक्ति के किरदार में अंतर्मुखी और भावनाओं से भरे पहलू को सरल और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा. दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को उनके किरदारों की हर खुशी और परेशानी महसूस कराने में सफल रही. उनके छोटे-छोटे भावपूर्ण पल और संवाद फिल्म की कहानी को और रोचक बनाते हैं.

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी :- ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी ने अपनी फिल्म 'वॉर 2' में एक्शन और रोमांस दोनों को शानदार ढंग से पेश किया. ऋतिक ने मेजर कबीर धालीवाल के साहसी और चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा. कियारा ने अपने किरदार में आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और चतुराई को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया. दोनों की केमिस्ट्री रोमांचक और भरोसेमंद लगती है. उनके संवाद और एक्शन सीक्वेंस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखते हैं. इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका प्रदर्शन न केवल रोमांस बल्कि थ्रिलर और ऊर्जा को भी दर्शकों तक पहुंचाता है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर :- फिल्म 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की जोड़ी ने दर्शकों को अपनी हल्की-फुल्की और मजेदार केमिस्ट्री से काफी प्रभावित किया. सिद्धार्थ ने परम के चुलबुले स्वभाव को बड़ी सहजता के साथ पर्दे पर उतारा, वहीं जान्हवी ने सुंदरी के आत्मविश्वासी और मजाकिया अंदाज को बेहद आकर्षक तरीके से दिखाया. उनके छोटे-छोटे संवाद और हंसी-मजाक भरे पल कहानी में ऊर्जा भरते हैं. इस जोड़ी ने साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती में मजाक और खुशी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है.

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी :- सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी ने फिल्म 'धड़क 2' में रोमांटिक किरदारों के जरिए जीवन और भावनात्मक गहराई दिखाई. सिद्धांत ने नीलेश के मासूम और भावुक स्वभाव को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से निभाया, जबकि तृप्ति ने विधि की संवेदनशीलता और भावनाओं को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया. उनकी केमिस्ट्री शानदार थी. दर्शक उनके किरदारों के साथ आसानी से जुड़ पाए. इस जोड़ी ने फिल्म के रोमांटिक पहलू को मजबूती के साथ पेश किया.