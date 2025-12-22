2025 में इन हीरोइनों का रहा जलवा, किसी ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास तो किसी ने ऑस्कर में मारी एंट्री

Bollywood Heroines Ruled in 2025: आज हम आपको बॉलीवुड की उन हीरोइनों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरे साल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.
Bollywood Heroines Ruled in 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने दमदार अभिनय, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और टैलेंट से पूरे साल स्क्रीन पर कब्जा जमाए रखा. रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो...इन हीरोइनों ने हर तरह के किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी. चलिए आपको बताते हैं कि साल 2025 में किन हसीनाओं का सबसे ज्यादा जलवा रहा.
जान्हवी कपूर
जान्हवी कपूर ने इस साल अपनी एक्टिंह का लोहा मनवाया. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में उनकी कमर्शियल एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग ने स्क्रीन पर जान डाल दी. दर्शकों ने उनके किरदार की हर मुस्कान और इमोशंस को महसूस किया. इसके बाद 'परम सुंदरी'और होमबाउंड' में जान्हवी ने बेहतरीन रोल निभाया. 'होमबाउंड' फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है.
यामी गौतम
यामी गौतम फिल्म 'हक' के जरिए दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी. इसमें उनका किरदार दृढ़, ईमानदार और इमोशंस से भरा था. दर्शकों की उम्मीदों के मुताबिक, यामी कहानी की आत्मा बनकर सामने आईं. लोगों ने उनकी हर छोटी-बड़े रिएक्शंस को महसूस किया.
तृप्ति डिमरी
तृप्ति डिमरी ने 'धड़क 2' से बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेकर आईं. इस फिल्म में प्यार, दिल टूटने, स्ट्रगल को दिखाया गया है. ये फिल्म उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई.तृप्ति ने दिखाया कि बड़े स्तर की कहानी भी बिना भावनात्मक संवेदनशीलता खोए, गहराई और सच्चाई के साथ निभाई जा सकती है.
अनीत पड्डा
अनीत पड्डा ने फिल्म 'सैयारा'से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. इन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि दर्शक पूरी कहानी में खो गए. यह फिल्म साबित करती है कि अनीत पड्डा आने वाले समय में सिनेमा की एक बड़ी ताकत बनने जा रही हैं.
रश्मिका मंदाना
इस साल रश्मिका मंदाना दो अलग-अलग फिल्मों में दिखीं.'छावा' में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गरिमा, दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ अभिनय किया.वहीं, 'थामा' में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और ड्रामा को सहजता से निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई. दोनों फिल्मों में रश्मिका ने यह साबित किया कि वे किसी भी जॉनर या चुनौतीपूर्ण भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा सकती हैं.
