Year Ender 2025: इन सीरीज के सीक्वेल का रहा OTT पर कब्जा, किसी को मिली तगड़ी IMdb रेटिंग, तो किसी की कहानी पड़ी सब पर भारी

Year Ender 2025: 2025 में कई सीरीज के सीक्वेल रिलीज हुए. जिसमें से कई ऐसे धुरंधर थे जो पहले सीक्वेल के बाद लगातार कई सीक्वेल रिलीज करते जा रहे हैं. यहां तक कि लोगों के बीच उनका क्रेज भी काफी ज्यादा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:11 PM IST
इस साल रिलीज हुईं ये सीरीज

Year Ender 2025: साल 2025 में कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हुईं. जिसमें ओटीटी पर इस साल कई ऐसी सीरीज रिलीज हुई जिनके सीक्वेल का इंतजार फैंस लंबे वक्त से कर रहे थे. तो चलिए आज हम आपको साल खत्म होने से पहले उन सीरीज के बारे में बताते हैं जिसके पहले और दूसरे सीजन तो किसी के तीसरे सीजन ने तो खूब धमाया. लेकिन,उनके इस साल भी सीक्वेल रिलीज हुए जिसने कई महीनों तक ओटीटी पर राज किया.

'पाताल लोक सीजन 2'
जयदीप अहलावत की 'पाताल लोक सीजन 2' रिलीज के साथ ही छा गई. पहले से ज्यादा डार्क और थ्रिल देने वाली सीरीज में जयदीप अहलावत ने इंस्पेक्टर हाथीराम के किरदार को काफी अच्छे से निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया.ये सीरीज राजनीतिक भ्रष्टाचार और समाज पर पड़ते उसके प्रभाव को दिखाती है. सीरीज को 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था.

'राणा नायडू सीजन 2'
इस साल ओटीटी की दुनिया में 13 जून को 'राणा नायडू सीजन 2' की भी वापसी हुई. नायडू की धमाकेदार कहानी,बड़े दांव और गहरे इमोशनल उथल-पुथल के साथ आई. सीजम 2 में एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर तीनों को अच्छे से दिखाया गया है.

'ट्रायल सीजन 2'
काजोल की मशहूर लीगल ड्रामा सीरीज 'ट्रायल सीजन 2' ने भी ओटीटी पर दस्तक दी, जिसमें काजोल ने एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जबकि कुब्रा सैत भी अहम रोल में नजर आईं. सीरीज 19 सितंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी.

 'द फैमिली मैन सीजन 3'
21 नवंबर को रिलीज हुई 'द फैमिली मैन सीजन 3'भारत की पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक रही. फिल्म के 2 पार्ट भी शानदार रहे,और इस साल हल्की कॉमेडी, थ्रिलर और गहरे तनाव के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर ओटीटी पर लौटे. इस बार सीरीज में जयदीप अहलावत भी दिखे.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3'

'दिल्ली क्राइम सीजन 3'इस साल की शानदार सीरीज रही, क्योंकि सीरीज में हीरो से लेकर विलेन तक में महिलाओं का दबदबा दिखा. सीरीज में हुमा कुरैशी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली बड़ी दीदी का रोल प्ले किया. जबकि शेफाली शाह पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखीं. सीरीज को 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज किया गया था.

 

'महारानी सीजन 4' और 'पंचायत 4'

हुमा कुरैशी का सबसे आइकॉनिक किरदार, रानी भारती, साल 2025 में भी हिट साबित हुआ. 24 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा और थ्रिलर ने फैंस का दिल जीता. सीजन 4 में सत्ता की लड़ाई और रानी भारती देवी के बच्चों के बीच सत्ता के लालच को दिखाया गया है. इसके अलावा, 'पंचायत' का चौथा सीजन भी साल 2025 में रिलीज किया गया. 

'मैं तुमसे नफरत करती हूं...' आखिर किससे इतनी नाराज है सोनाक्षी सिन्हा? खुलेआम निकाला गुस्सा, फिर डिलीट कर दिया पोस्ट

'क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4'
इन सब सीरीज के अलावा इस साल पंकज त्रिपाठी की मचअवेटेड सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4' भी रिलीज किया गया. ये सीरीज 29 मई को रिलीज हुई थी जिसने आते ही ओटीटी पर धमाल मचा दिया था. इसे आईएमडीबी रेटिंग 7.7 मिली.

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

