साल 2025 में इन 2 स्टार किड्स की चमकी किस्मत, टैलेंट सब पर पड़ा भारी, एक ने OTT पर, दूसरे ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड

Hindi Newsबॉलीवुडसाल 2025 में इन 2 स्टार किड्स की चमकी किस्मत, टैलेंट सब पर पड़ा भारी, एक ने OTT पर, दूसरे ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड

Year Ender 2025: साल 2025 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इस साल वैसे तो आधा दर्जन स्टार किड्स ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन दो स्टार किड्स ऐसे रहे जो हर तरफ छा गए. इनके टैलेंट ने लोगों को हैरान कर दिया था. अपने दम पर दोनों सितारों ने जमकर तारीफ हासिल की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 16, 2025, 05:01 PM IST
हिट रहे ये दो स्टारकिड
Year Ender 2025: बॉलीवुड में हर साल कई स्टार किड्स कदम रखते है और अपने करियर की शुरुआत करते है. साल 2025 भी कुछ ऐसा ही रहा. इब्राहिम अली खान से लेकर राशा थडानी, शनाया कपूर, अमान देवगन तक कई स्टार किड्स ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन हर कोई दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाया. इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म 'नदानियां' बॉक्स ऑफिस पर आते ही औंधे मुंह गिरी और राशा थडानी स्टारर फिल्म 'आजाद' का भी थिएटर में बहुत बुरा हाल हुआ. इन सबके हीच दो स्टार किड्स ऐसे रहे जो अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में सफल रहे. 

साल 2025 में छाए ये 2 स्टार किड्स 
दरअसल, हम जिन दो स्टार किड्स की बात कर रहे हैं, उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे है. इनमें से एक डायरेक्टर के तौर पर कैरे के पीछे छाए तो एक ने अपनी एक्टिंग से सबक वाहवाही लूटी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आर्यन खान ने जीता अवॉर्ड 
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टर के तौर पर इस साल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान की पहली वेब सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को स्ट्रीम किया गया था. ये सीरीज ओटीटी पर आते ही नंबर वन बन गई थी. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, राघव जुयाल और बॉबी देओल जैसे सितारे नजर आए थे. इस सीरीज के लिए आर्यन खान को अवॉर्ड भी मिला. आयर्न को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के लिए बेस्ट निर्देशक का पहला अवॉर्ड मिला था.    

अहान पांडे ने लूटी महफिल 
वहीं चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' से लोगों की काफी वाहवाही लूटी. मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म छा गई थी. इस फिल्म ने भारत में 329 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था. यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बन गई थी. वहीं दुनियाभर में इस फिल्म ने 570 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अपनी डेब्यू फिल्म से ही अहान पांडे रातोंरात स्टार बन गए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी फैन फॉलोइंग बढ़ गई. इस फिल्म में अहान पांडे के साथ अनीत पड्डा लीड रोल में थी. इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

Year Ender 2025Ahaan PandayAryan Khan

