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Hindi Newsबॉलीवुडये जवानी है दीवानी फेम एक्ट्रेस 2 बच्चों की मां, शादी के 5 साल बाद हुईं पति से अलग, ब्लाइंड डेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी

'ये जवानी है दीवानी' फेम एक्ट्रेस 2 बच्चों की मां, शादी के 5 साल बाद हुईं पति से अलग, ब्लाइंड डेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी

Evelyn Sharma Confirms Divorce: 'ये जवानी है दीवानी' और 'यारियां' फेम एक्ट्रेस एवलिन शर्मा शादी के 5 साल बाद अपने पति तुशान भिंडी से तलाक ले रही हैं. एक्ट्रेस ने खुद इसकी पुष्टि की है. दो बच्चों की मां एवलिन ने बताया कि वह और तुशान अब दोस्त बनकर एक साथ बच्चों की परवरिश करेंगे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 01, 2026, 03:50 PM IST
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एवलिन शर्मा ने खत्म किया 5 साल पुराना रिश्ता
एवलिन शर्मा ने खत्म किया 5 साल पुराना रिश्ता

'ये जवानी है दीवानी' और 'यारियां' फेम एक्ट्रेस एवलिन शर्मा के फैंस के लिए एक दुखद खबर है. शादी के 5 साल बाद एक्ट्रेस ने अपने पति तुशान भिंडी से अलग होने का फैसला किया है. 39 साल की उम्र में एक्ट्रेस 2 बच्चों की मां हैं. एक्ट्रेस ने साल 2021 में डेंटल सर्जन और एंटरप्रेन्योर तुशान भिंडी से शादी की थी. एक-दूसरे का सम्मान करते हुए दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. वहीं, आगे वे साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे.

'अपने रिश्ते को खत्म करके...'

एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने हाल ही में 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि यह सच है. 'हां, हमने अपने रिश्ते को खत्म करके अलग होने का फैसला किया है. लेकिन हम अपने बच्चों को साथ मिलकर पालने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा. हम भरोसा दिलाते हैं कि यह जितना हो सके उतना दोस्ताना रहेगा. हम इस नए चैप्टर को जिंदगी भर की दोस्ती और को-पेरेंटिंग पर बना रहे हैं.'

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साल 2021 में की थी शादी

एवलिन शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के डेंटल सर्जन और एंटरप्रेन्योर डॉ. तुशान भिंडी ने साल 2019 में सगाई की थी. कपल ने 15 मई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में एक छोटी-सी सेरेमनी में शादी कर ली. वे पहली बार साल 2018 में एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और शादी की कसमें खाने से पहले लगभग दो साल तक डेट किया था. एवलिन और तुशान ने उसी साल बाद में माता-पिता के तौर पर अपना सुहाना सफर शुरू किया था. कपल के दो बच्चे हैं—बेटी अवा रानिया भिंडी, जो नवंबर 2021 में पैदा हुई, और बेटा, जिसका जन्म जुलाई 2023 में हुआ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव एक्ट्रेस

एक्ट्रेस भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हसीना की तस्वीरों का फैंस को भी बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी पोस्ट आते ही इंटरनेट पर धमाल मचा देती हैं. हसीना ने साल 2012 से 2019 तक हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिसमें रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण की 'ये जवानी है दीवानी', 'यारियां' और वरुण धवन-इलियाना डिक्रूज की 'मैं तेरा हीरो' जैसी फिल्में शामिल हैं.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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