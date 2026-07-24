Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /रेड लहंगे में दुल्हन बनीं ये काली काली आंखें की एक्ट्रेस, पति के लिए लिखा खूबसूरत नोट; अनदेखी तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

रेड लहंगे में दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' की एक्ट्रेस, पति के लिए लिखा खूबसूरत नोट; अनदेखी तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

Yeh Kaali Kaali Ankhein Actress: फेमस वेब सीरीज 'ये काली काली आंखें' फेम एक्ट्रेस आंचल सिंह ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर और बिजनेसमैन मोहित चावला संग शादी रचा ली है. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:04 PM IST
रेड लहंगे में दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' की एक्ट्रेस, पति के लिए लिखा खूबसूरत नोट; अनदेखी तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'धिक्कार है ऐसे लोगों पर', अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़के सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk48 min ago
2
Commonwealth Games 202659 min ago
3
Ind vs Zim1 hr ago
4
Haryana news1 hr ago
5
the india story1 hr ago