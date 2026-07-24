रेड लहंगे में दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' की एक्ट्रेस, पति के लिए लिखा खूबसूरत नोट; अनदेखी तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

Yeh Kaali Kaali Ankhein Actress: 'अनदेखी' और 'ये काली काली आंखें' जैसी वेब सीरीज में काम करने वाली एक्ट्रेस आंचल सिंह ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है. उनके पति बिजनेसमैन मोहित चावला हैं. आंचल ने हाल ही में अपनी शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके साथ बेहद खूबसूरत नोट भी लिखा है. आइए इस नोट पर नजर डालते हैं.
आंचल सिंह ने अपनी शादी के खूबसूरत पलों की तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर बेहद रोमांटिक नोट लिखा, 'तुम और मैं' से 'हम' तक... हमेशा के लिए. कुछ पलों को शब्दों की जरूरत नहीं होती. किसी रस्म के बीच में एक नजर. एक मुस्कान जो कहती है, हम सच में यहां हैं. हाथ जोड़कर धीरे से कही गई दुआ. सिंदूर से सील किया हुआ एक वादा.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जब मैं इन पलों को याद करती हूं, तो एक बात बार-बार मेरे मन में आती है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि शादी के बाद बेटी एक घर से जुड़ी नहीं रहती. वह बस पहले वाले घर को साथ लेकर दूसरे घर में चली जाती है और शायद यही शादी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है.'
आंचल ने आगे लिखा, 'ऐसा नहीं है कि आप चले जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप किसी और के हो जाते हैं. बल्कि यह कि आपकी दुनिया चुपचाप बढ़ती है... प्यार करने के लिए और लोग, गिनने के लिए और आशीर्वाद, और अपना कहने के लिए एक और परिवार.'
आखिर में एक्ट्रेस आंचल ने लिखा, 'यह हमारे लिए है. हमारे परिवारों के लिए. हर उस परंपरा के लिए, जो हमें यहां लाई, हर उस आशीर्वाद के लिए, जो हमें घेरे हुए है और हर उस याद के लिए, जो अभी भी बनने का इंतजार कर रही है. हमेशा के लिए...' इस पोस्ट को एक्ट्रेस के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
बता दें कि इन तस्वीरों में एक्ट्रेस आंचल हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले रेड लहंगे में नजर आ रही हैं. इसके साथ आंचल ने गोल्डन टेंपल जूलरी कैरी की. नेकलेस, मांग टीका और झुमके पहनकर हसीना ने अपने लुक को पूरा किया है. वहीं, इस लुक के साथ हसीना ने अपने मेकअप को काफी लाइट और सटल रखा है. छोटी-सी बिंदी लगाकर हसीना ने अपने लुक को पूरा किया है.