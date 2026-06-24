Bobby Deol On India’s Got Latent 2: कमेडियन समय रैना ने ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीजन 2 से धमाकेदार वापसी की है. हाल ही इस सीजन का पहला एपिसोड आया है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और शारवरी वाघ अपनी फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के प्रीमियर एपिसोड में पहुंचीं.
इस एपिसोड को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले. साथ ही ये शो नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुआ है, जहां खूब देखा जा रहा है. वहीं, फिल्म 'अल्फा' के एक्टर बॉबी देओल ने कहा कि उन्हें समय रैना के बारे में नहीं मालूम है.
इस वायरल वीडियो में बॉबी देओल इंटरव्यू दे रहे हैं. वीडियो में बॉबी देओल से पूछा गया कि अभी आलिया भट्ट और शरवरी भी समय रैना के शो में दिखे थे, क्या आप भी दिखेंगे? इस पर बॉबी देओल कहते हैं, 'ये कौन सा शो है मुझे पता नहीं है. तू अभी अब रहने दे.'
हाल ही में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट शामिल हुईं. एपिसोड के दौरान समय रैना और आलिया भट्ट ने एक-दूसरे पर मजाकिया अंदाज में तंज कसे और रोस्ट किया. शो में समय रैना ने आलिया भट्ट का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि आलिया शो के पहले एपिसोड में गेस्ट बनकर आई हैं. इस दौरान आलिया ने हंसते हुए कहा, "मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है."
इस पर समय रैना ने तंज कसते हुए कहा, "मुझे भी 'जिगरा' देखकर पछतावा हुआ था." समय की यह बात सुनकर आलिया और शरवरी जोर से हंसने लगीं. हालांकि, आलिया ने भी बिना देर किए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "कम से कम आपने फिल्म तो देखी." इसके बाद समय ने कहा, "आपके पास बैठकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पति का बहुत बड़ा फैन हूं."
'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया ने पेरेंट्स को लेकर अभद्र कमेंट किया था जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. विवाद बढ़ने पर रणवीर, समय और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इस शो के सभी वीडियो को समय ने अपने चैनल से डिलीट कर दिया था.