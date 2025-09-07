टीवी एक्टर आशीष कपूर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने रेप केस में 14 दिनों के लिए भेजा जेल

TV actor Ashish Kapoor Case: टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक हाउस पार्टी में महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया था. महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया.

कौन है आशीष कपूर?

दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बलात्कार के एक मामले में टीवी अभिनेता आशीष कपूर को पुणे से गिरफ्तार किया है. 33 वर्षीय अभिनेता पर 27 वर्षीय महिला के साथ रेप करने का आरोप है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज की थी कि आशीष ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता और आशीष की मुलाकात कुछ साल पहले टेलीविजन के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई, और फिर अभिनेता ने शादी का वादा किया था. पीड़िता का आरोप है कि अभिनेता ने उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से मुकर गया. शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने जांच के बाद आशीष कपूर को पुणे में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया. पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं, और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है.

इन शोज में आ चुके हैं नजर

आशीष कपूर कई टीवी धारावाहिकों में काम कर चुके हैं और मनोरंजन जगत में जाना-पहचाना नाम हैं. पुलिस ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीयता बरती जा रही है. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है. जांच में अन्य संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है. आशीष कपूर 40 साल के हैं. वह 'शश्श... फिर कोई है', 'ससुराल सिमर का 2', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ फेरे - सलोनी का सफर', 'सरस्वतीचंद्र जैसे टीवी शो में नजर आ चुके हैं.