'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक्टर की जिंदगी में आया तूफान, गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा; बेस्टफ्रेंड से चल रहा था अफेयर

टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के एक्टर हर्षद चोपड़ा काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर राज कर रहे हैं और एक जाने-माने कलाकार हैं. वो अपने शो को छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं. लेकिन हाल ही में वो नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ सीजन 2 में शामिल हुए हैं. इस शो पर उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी के उस हिस्से को शेयर किया है, जिसे उन्होंने अब तक किसी से नहीं बताया था.
दरअसल शो के प्रीमियर एपिसोड के दौरान होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद से सवाल किया कि इतने सालों से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बहुत कम क्यों पता है. इस सवाल ने हर्षद को अपने अतीत के उस दर्दनाक दौर को याद करने पर मजबूर कर दिया, जिसे उन्होंने सालों तक अपने अंदर दबाकर रखा था.
एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि साल 2010 में उनके साथ बड़ा धोखा हुआ था. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड और उनका सबसे करीबी दोस्त दोनों ने उन्हें धोखा दिया था. इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, जिसके बाद वो लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं.
एक्टर ने अपने इस दर्दनाक अतीत को बयां करते हुए बताया कहा, 'मेरे फैंस अक्सर कहते थे कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं था. मैं लोगों से घुलता-मिलता था, लेकिन 2010 में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे धोखा दिया और उसके बाद मैं बदल गया.'
It takes so much courage to reveal something so personal about yourself. Sending you lots of love and hugs, Harshad#HarshadChopda • #HarshadinLockupp • #Lockupp • #NetflixIndia
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— Harshad Chopda Official FC (@HcOfficialFc) June 27, 2026
हर्षद ने आगे कहा, 'उस घटना के बाद मैं इमोशनली बहुत बदल गया. मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा और मैं धीरे-धीरे खुद में सिमटता चला गया. अब अकेले रहना मुझे ज्यादा सेफ फील होता है'. हर्षद के इस खुलासे के बाद सेट पर माहौल काफी इमोशनल हो गया था. उनके साथी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे.
खासकर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने उन्हें दिलासा दिया. एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद उनका ये खुलासा पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स उस घटना से जुड़े लोगों को लेकर अलग-अलग कमेंटबाजी की. हालांकि, हर्षद चोपड़ा ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया.