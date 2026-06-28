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'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक्टर की जिंदगी में आया तूफान, गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा; बेस्टफ्रेंड से चल रहा था अफेयर

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के एक्टर हर्षद चोपड़ा हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप 2' में कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. जहां पहले एपिसोड में ही उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए, जिसके बाद लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 28, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:44 PM IST
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक्टर की जिंदगी में आया तूफान, गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा; बेस्टफ्रेंड से चल रहा था अफेयर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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