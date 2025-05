Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 7 साल के लीप के बाद ऑनएयर हुआ पहला एपिसोड, बौखलाए दर्शक, पकड़ी ये गलती

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Years Leap: समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के हिट टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 7 साल का लीप आ चुका है. आज रात के एपिसोड में दर्शक लीप के बाद के एपिसोड को देखने वाले हैं. वहीं नए एपिसोड को ऑनलाइन देख चुके दर्शक ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. बता दें कि बीते कुछ हफ्ते से राजन शाही का ये शो लीप की खबरों के चलते सुर्खियों में छाया हुआ था. लीप के बाद 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. जहां शो से कई सेलेब्स का पत्ता कटा है वहीं नए एंट्री की भी खबरें सामने आई हैं. फिलहाल तो नए एपिसोड को देखकर दर्शक खुश नहीं हैं और उन्होंने मेकर्स की गलतियां गिनाना शुरू कर दिया है.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया एपिसोज देखकर निराश हुए दर्शक

बता दें कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के नए एपिसोड में मेकर्स ने पूरी तरह से अभिरा (समृद्धि शुक्ला) के किरदार पर ही फोकस किया है. वहीं मेकर्स ने एक-एक करके अभिरा के फैमिली मेंबर्स के लुक को रिवील किया है लेकिन मेकर्स ने पहले एपिसोड में अरमान को नहीं दिखाया है. नए एपिसोड को देख चुके दर्शकों ने मेकर्स से शिकायत की है कि एपिसोड से अरमान क्यों मिसिंग है. लोगों का कहना है कि अरमान के बिना ये एपिसोड फीका लगा है. साथ ही लोगों ने ये तक भी कह दिया है कि लीप के बाद अभिरा इतना रोना-गाना क्यों कर रही है?

Missing Armaan in #YehRishtaKyaKehlataHai The episode's vibe is off without his intensity—makers, why do this to us? Bring him back or we're rioting! #ArmaanComeBack@rishimandial @KalraRomesh@ROHITPUROHIT00#Yrkkh #yrkkh4 #Abhimaan #RohitPurohit

— GDB (@GB11101999) May 20, 2025