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Hindi Newsबॉलीवुडफिर मुसीबत में फंसे यो यो हनी सिंह, मुंबई कॉन्सर्ट में नियमों की अनदेखी, लेजर लाइट का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज

फिर मुसीबत में फंसे यो यो हनी सिंह, मुंबई कॉन्सर्ट में नियमों की अनदेखी, लेजर लाइट का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज

फेमस रैपर यो यो हनी सिंह हाल ही में मुंबई में हुए शो को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं. इस पूरे मामले में कॉन्सर्ट के आयोजक Tammanaaz Worldwide के इंद्रजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:04 PM IST
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यो यो हनी सिंह
यो यो हनी सिंह

Yo Yo Honey Singh Mumbai Show Controversy: मुंबई में मशहूर रैपर और सिंगर यो  यो  हनी सिंह  के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. 28 मार्च को मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड  में हुए उनके 'माय स्टोरी वर्ल्ड टूर'कॉन्सर्ट के बाद पुलिस ने नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट के दौरान बिना अनुमति के लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया था. चूंकि यह इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट  के बेहद करीब है, इसलिए पहले ही इस तरह की लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बावजूद आयोजकों ने लेजर लाइट का इस्तेमाल किया, जिससे एयर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा पैदा हो सकता था.

आयोजक कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई FIR
इस पूरे मामले में कॉन्सर्ट के आयोजक Tammanaaz Worldwide के इंद्रजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है. पुलिस के अनुसार आयोजकों ने सुरक्षा नियमों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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12 हजार की अनुमति, लेकिन पहुंचे 20 हजार लोग

कॉन्सर्ट के लिए पुलिस को करीबन 12 हजार लोगों के आने की जानकारी दी गई थी. लेकिन, कार्यक्रम के दौरान मौके पर 18 से 20 हजार तक की भीड़ जुट गई.अचानक बढ़ी भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और पुलिस को हालात संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

पुलिस का क्या कहना है?

जोनल डीसीपी मनीष कलवानिया  ने Zee News से बातचीत में बताया कि एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण वहां लेजर लाइट की अनुमति नहीं दी जाती. लेकिन, आयोजकों ने इसका उल्लंघन किया. उन्होंने यह भी कहा कि आयोजकों को साफ निर्देश दिया गया था कि उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार 12 हजार से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके बावजूद 18 से 20 हजार लोगों की भीड़ जुटा दी गई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है.

 

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देशभर में चल रहा है 'माय स्टोरी वर्ल्ड टूर'

यो यो हनी सिंह ने अपना ये टूर मार्च से शुरू किया है. मुंबई में 28 मार्च को उनका दूसरा बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था.अब इस टूर के अगले कॉन्सर्ट पुणे और कोलकाता  में आयोजित किए जाएंगे.

 

इनपुट- अश्विनी पांडे

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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