हनी सिंह के कॉन्सर्ट में बवाल, महिला फैन ने की गेट फांदने की कोशिश; दी गाली, VIDEO वायरल

Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: यो यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. वीडियो में एक महिला ने बंद गेट को जबरन पार करने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी मच गई. यह घटना उनके 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर के दौरान बांद्रा में हुई.
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Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: फेमस रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह इन दिनों अपने 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर पर हैं. शनिवार, 28 मार्च को बांद्रा स्थित एमएमआरडीए ग्राउंड में उन्होंने परफॉर्म किया. इस दौरान उन्होंने 'डोप शोप', 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग', 'देसी कलाकार', 'लुंगी डांस' जैसे सुपरहिट गाने गाए. फैंस के बीच हनी सिंह की कैसी दीवानगी है, यह बात तो आज तक किसी से छुपी नहीं है. रैपर को देख भीड़ काफी क्रेजी हो जाती है.
हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फीमेल फैन गेट पर चढ़कर उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी मच गई. इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला फैन को वेन्यू के बाहर इंतजार करते हुए फिर सिंगर के कॉन्सर्ट में अंदर घूसने के लिए बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश की, जब दूसरी तरफ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह उन पर चिल्लाने लगी और उन्हें गालियां देने लगी. इस कहा-सुनी को वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Scence from Yesterday Yo Yo Honey Singh Concert
This girl arrive when Gate was close but she still try to argue with guards to open the gate twitter.com/h1WF61iQiF
Sumit (beingsumit01) March 29, 2026
इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसमें महिला की गलती बताई, तो कईयों ने कहा कि यह खराब मैनेजमेंट का नतीजा है. यह घटना मुंबई शो में भीड़ के मैनेजमेंट और एंट्री से जुड़ी दिक्कतों की खबरों के बीच हुई. वहीं कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और इंतजाम भी ठीक नहीं थे. इसी बीच कई लोगों ने बताया कि 'प्लैटिनम सेक्शन' के टिकट न होने के बावजूद कुछ लोग बिना रिस्टबैंड के ही अंदर घुस रहे थे, जिससे और भी ज्यादा कन्फ्यूजन फैल गया.
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