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Hindi Newsबॉलीवुडहनी सिंह के कॉन्सर्ट में बवाल, महिला फैन ने की गेट फांदने की कोशिश; दी गाली, VIDEO वायरल

हनी सिंह के कॉन्सर्ट में बवाल, महिला फैन ने की गेट फांदने की कोशिश; दी गाली, VIDEO वायरल

Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: यो यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. वीडियो में एक महिला ने बंद गेट को जबरन पार करने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी मच गई. यह घटना उनके 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर के दौरान बांद्रा में हुई.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 29, 2026, 07:09 PM IST
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यो यो हनी सिंह के शो में हंगामा
यो यो हनी सिंह के शो में हंगामा

Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: फेमस रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह इन दिनों अपने 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर पर हैं. शनिवार, 28 मार्च को बांद्रा स्थित एमएमआरडीए ग्राउंड में उन्होंने परफॉर्म किया. इस दौरान उन्होंने 'डोप शोप', 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग', 'देसी कलाकार', 'लुंगी डांस' जैसे सुपरहिट गाने गाए. फैंस के बीच हनी सिंह की कैसी दीवानगी है, यह बात तो आज तक किसी से छुपी नहीं है. रैपर को देख भीड़ काफी क्रेजी हो जाती है.

हनी सिंह के कॉन्सर्ट में हुआ बवाल

हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फीमेल फैन गेट पर चढ़कर उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी मच गई. इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया.

महिला फैन ने की गेट कूदने की कोशिश

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला फैन को वेन्यू के बाहर इंतजार करते हुए फिर सिंगर के कॉन्सर्ट में अंदर घूसने के लिए बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश की, जब दूसरी तरफ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह उन पर चिल्लाने लगी और उन्हें गालियां देने लगी. इस कहा-सुनी को वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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देखें वायरल वीडियो

फैंस दे रहे रिएक्शन

इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसमें महिला की गलती बताई, तो कईयों ने कहा कि यह खराब मैनेजमेंट का नतीजा है. यह घटना मुंबई शो में भीड़ के मैनेजमेंट और एंट्री से जुड़ी दिक्कतों की खबरों के बीच हुई. वहीं कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और इंतजाम भी ठीक नहीं थे. इसी बीच कई लोगों ने बताया कि 'प्लैटिनम सेक्शन' के टिकट न होने के बावजूद कुछ लोग बिना रिस्टबैंड के ही अंदर घुस रहे थे, जिससे और भी ज्यादा कन्फ्यूजन फैल गया.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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