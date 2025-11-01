Advertisement
‘तुम मेरा ठहराव हो...’, ताहिरा का आयुष्मान खुराना के नाम रोमांटिक पोस्ट, तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Ayushmann Khurrana Post: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने शादी की 17वीं एनिवर्सरी पर वाइफ ताहिरा संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर की है. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कपल की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.  

 

 

Nov 01, 2025
आयुष्मान खुराना ताहिरा कश्यप रोमांटिक तस्वीरें
आयुष्मान खुराना ताहिरा कश्यप रोमांटिक तस्वीरें

Ayushmann Khurrana Romantic Post: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं. इसी बीच एक्टर अपनी शादी के 17 साल पूरे होने पर जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस मौके पर एक्टर की वाइफ ताहिरा कश्यप ने उनके साथ दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है और इसके साथ एक खास नोट भी लिखा है. 

तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल
कपल ने दो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. पहली तस्वीर कपल की शादी की है, जिसमें दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं और आयुष्मान अपनी वाइफ ताहिरा के माथे को चूम रहे हैं. दूसरी तस्वीर में कश्यप में आयुष्मान के कंधे पर हाथ रखे हैं और दोनों एक-दूजे संग काफी कोजी होते नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तस्वीरों के साथ लिखा रोमांटिक कैप्शन 
इन तस्वीरों के साथ काफी रोमांटिक कैप्शन भी लिखा गया है. फोटो के साथ लिखा, 'कानूनी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं. 17 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी. दुनिया की हलचल और उतार चढ़ाव के बीच तुम मेरा ठहराव हो. सबसे बुरे दौर में भी आप मेरे लिए हमेशा अच्छा करते रहे. आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता, शायद कोई और नहीं कर सकता.'

सेलेब्स लुटा रहे प्यार
इस पोस्ट पर यूजर्स और सेलेब्स दिल खोलकर प्यार लुटा रहे है. तस्वीरों पर कमेंट कर नीना गुप्ता ने लिखा 'तुम पर आशीर्वाद...' वहीं रकुल प्रीत सिंह ने लिखा 'सबसे प्यारे कपल को शुभकामनाएं..' ट्विंकल खन्ना और सोनाली बेंद्रे ने भी इस पोस्ट पर प्यार लुटाया है. बता दें कि कपल ने साल 2008 में धूमधाम से शादी की थी. कपल दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. 

