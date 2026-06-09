'टी-शर्ट पहनेगी, पति तलाक दे देगा', पहली बीवी पायल से बोले यूट्यूबर अरमान मलिक; सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, अरमान ने अपने नए व्लॉग में अपनी पहली पत्नी पायल मलिक को अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक से कम्पेयर किया है. ऐसे में लोग भड़क गए हैं. वे अरमान पर पायल का अपमान करने और कृतिका के सामने पायल को नीचा दिखाने का आरोप लगा रहे हैं. दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका एक व्लॉग सामने आया है. इसमें उन्होंने अपनी पत्नियों के कपड़ों पर कमेंट किया. उन्होंने पायल के सुबह टी-शर्ट और हाफ-पैंट पहनकर बाहर आने पर निराशा जताई थी. अरमान ने कहा कि महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके पति उनसे प्यार नहीं करते और तलाक हो जाता है, लेकिन ऐसा इन्हीं कारणों से होता है.