'टी-शर्ट पहनेगी, पति तलाक दे देगा', पहली बीवी पायल से बोले यूट्यूबर अरमान मलिक; सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, अरमान ने अपने नए व्लॉग में अपनी पहली पत्नी पायल मलिक को अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक से कम्पेयर किया है. ऐसे में लोग भड़क गए हैं. वे अरमान पर पायल का अपमान करने और कृतिका के सामने पायल को नीचा दिखाने का आरोप लगा रहे हैं. दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका एक व्लॉग सामने आया है. इसमें उन्होंने अपनी पत्नियों के कपड़ों पर कमेंट किया. उन्होंने पायल के सुबह टी-शर्ट और हाफ-पैंट पहनकर बाहर आने पर निराशा जताई थी. अरमान ने कहा कि महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके पति उनसे प्यार नहीं करते और तलाक हो जाता है, लेकिन ऐसा इन्हीं कारणों से होता है.
इस वीडियो में अरमान मलिक कहते हैं कि पायल के लिए उन्होंने नई नाइटी खरीदी थी, इसके बावजूद उन्होंने सुबह टी-शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी. इसपर पायल ने कहा कि वो उनके बच्चे को दूध पिलाती हैं. तब अरमान ने जवाब दिया, 'मैं रोज नहीं ले आउंगा. पहनके दिखा तो मुझे...कह देते हो कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता हम तो ऐसे ही हैं. लोअर टी-शर्ट में घूमोगे पति कहा प्यार करेगा.'
इस बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अरमान की भर-भरके आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वह हमेशा पायल की बुराई करते हैं और कृतिका का पक्ष लेते हैं.' वहीं, एक एनी यूजर ने कहा, 'तो क्या प्यार सिर्फ लुक और कपड़ों पर निर्भर करता है?' एक ने कमेंट में किया, 'इसकी सोच ही कितनी खराब है, कैसा पति है यह?' एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'खुद टी-शर्ट पहने हुए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हिम्मत है.' एक और यूजर ने हैरानी जताते हुए कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि इसे नॉर्मल क्यों माना जाता है.'
अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं. पहली बीवी पायल मलिक से अरमान के चार बच्चे हैं. चिरायु, अयान-तूबा. साथ ही हाल ही में आया न्यू बॉर्न बेबी. वहीं, दूसरी पत्नी कृतिका से अरमान का एक बेटा है जिसका नाम जैद है.आपको बता दें, अरमान मलिक अपने यूट्यूब ब्लॉग से काफी तगड़ी कमाई करते हैं. यहां तक कि उनकी दोनों बीवियां भी सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाकर मोटा पैसा कमाती है. हालांकि कई बार ये तीनों ट्रोल भी हो जाते हैं. अरमान अपनी दोनों बीवियों के साथ एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहते हैं.