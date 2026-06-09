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'टी-शर्ट पहनेगी, पति तलाक दे देगा', पहली बीवी पायल से बोले यूट्यूबर अरमान मलिक; सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यूट्यूबर अरमान मलिक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. लोग उनकी सोच की आलोचना कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी पहली पत्नी पायल के लुक पर कमेंट किया है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:32 PM IST
'टी-शर्ट पहनेगी, पति तलाक दे देगा', पहली बीवी पायल से बोले यूट्यूबर अरमान मलिक; सोशल मीडिया पर भड़के लोग

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