महिला पर भद्दी टिप्पणी सुनकर हंस पड़े प्रणित मोरे, वायरल वीडियो पर मचा बवाल; कॉमेडियन ने मांगी माफी

Pranit More Controversy: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' फेम कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों एक गंभीर विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, ये मामला उनके 'क्राउड वर्क' शो से जुड़ा है. इस शो में एक दर्शक की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रणित का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे यूजर्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कॉमेडियन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. अब इस पर प्रणित ने सफाई देते हुए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है.

शो में आपत्तिजनक टिप्पणी पर मचा बवाल

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रणित मोरे अपने शो के दौरान हमेशा की तरह दर्शकों के साथ बातचीत कर रहे थे. इसी बीच, एक दर्शक ने अपनी बात रखते हुए एक महिला के प्रति बेहद भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उस समय प्रणित जैसे एक जिम्मेदार कलाकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ऐसे माहौल में तुरंत उस दर्शक का विरोध करें, लेकिन प्रणित ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उस पर ठहाके लगाने लगे. इतना ही नहीं, उन्होंने उस टिप्पणी को 'पीक गुड़गांव कंटेंट' करार देकर उसे सामान्य बनाने की कोशिश की. उनके इस रवैये को देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा फूट गया.

प्रणित मोरे ने मांगी माफी

इस विवाद को बढ़ता देख प्रणित ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट जारी किया. उन्होंने अपनी गलती को बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार किया. प्रणित ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि उस लाइव के दौरान मेरा रिएक्शन मेरी "लैप्स इन जजमेंट" थी. मुझे उस वक्त हंसने के बजाय उस दर्शक की टिप्पणी पर रोक लगानी चाहिए थी और उसका विरोध करना चाहिए था. मैं इसे अलग और सही तरह से हैंडल कर सकता था.'

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उन्होंने आगे साफ किया कि लाइव क्राउड वर्क शो में अक्सर कलाकार रीयल-टाइम में रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा को सही ठहराने का बहाना नहीं हो सकता. मैं इस फीडबैक को गंभीरता से ले रहा हूं. मैं एक इंसान हूं और लगातार सीख रहा हूं. जब लोग मुझे मेरी गलती पर टोकते हैं, तो ये मुझे छोटा नहीं बनाता, बल्कि मुझे बेहतर कॉमेडियन और इंसान बनने में मदद करता है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म से वीडियो डिलीट

प्रणित ने आगे बताया कि इस वीडियो को उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, ताकि इस तरह के गलत विचारों को और बढ़ावा न मिले. कॉमेडियन के माफी मांगने के बाद फैंस के दो अलग-अलग पक्ष देखने को मिल रहे हैं. जहां प्रणित के फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी. वहीं, कुछ लोग अभी भी उनसे नाराज हैं. कुछ लोगों का कहना है कि 'महिला सुरक्षा' और 'सम्मान' के मुद्दे पर कॉमेडियन की चुप्पी या हंसी किसी भी तरह से सही नहीं है.