Armaan Malik की दूसरी बीवी की डिलीवरी डेट है करीब, यूट्यूबर ने नए वीडियो में बताया दोनों प्रेग्नेंट पत्नियों का बताया हाल

Armaan Malik Second Wife Pregnancy Delivery: यूट्यूबर अरमान मालिक (Youtuber Armaan Malik) पिछले कई महीनों से चर्चा में हैं और इसकी वजह उनकी अनूठी पर्सनल लाइफ है. अगर आप इस बारे में आप जानते नहीं हैं तो आपको बता दें कि अरमान मालिक फेमस हैं कि उनकी दो बीवियां (Armaan Malik Two Wives) हैं जो साथ में, एक ही घर में रहती हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तहलका तब मचा जब यह पता चला है कि अरमान की दोनों बीवियां लगभग एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट (Armaan Malik Both Wives Pregnant) हो गई थीं. यूट्यूबर अपने व्लॉग्स में अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाते रहते हैं; कुछ समय पहले अरमान ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए खास गोद भराई (Armaan Malik Wives Godh Bharai) का फंक्शन भी रखा था. अपने लेटेस्ट व्लॉग में अरमान मालिक ने अपनी दोनों प्रेग्नेंट पत्नियों, पायल मालिक (Payal Malik) और कृतिका मालिक (Kritika Malik) का हाल बताया है जो अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी फेज में हैं...

Armaan Malik ने बताया प्रेग्नेंट बीवियों का हाल यूट्यूबर अरमान मालिक ने अपने नए व्लॉग में अपनी दोनों प्रेग्नेंट बीवियों का हाल बताया है. अरमान बताते हैं कि उनकी पहली पत्नी, पायल मालिक की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से उनकी कोशिश रहेगी कि वो अगले दो महीने तक घर पर ही रहें. वो अपनी बीवियों की प्रेग्नेंसी के इस आखिरी फेज को एन्जॉय करना चाहते हैं. अरमान ने अपनी दूसरी बीवी के बारे में भी कुछ अपडेट्स शेयर किये हैं. यूट्यूबर की दूसरी बीवी की डिलीवरी डेट है करीब अपने इस व्लॉग में अरमान मालिक ने बताया है कि उनकी दूसरी पत्नी, कृतिका मालिक (Kritika Malik) की प्रेग्नेंसी डेट (Armaan Malik Second Wife Delivery Date) बहुत करीब है. अरमान बताते हैं कि कृतिका को लेकर उन्हें अगले 15-20 दिन में अस्पताल जाना पड़ सकता है. उन्होंने व्लॉग में यह भी कहा है कि जब कृतिका अस्पताल में भर्ती हो जाएंगी, तब के लिए उन्होंने सोचा है कि वो उस पल में जीने की कोशिश करेंगे. बता दें कि जिस तरह अरमान एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी दोनों पत्नियों का अभी अपना-अपना चैनल है, और वो एक चैनल एक साथ भी चलाती हैं. अरमान और उनकी बीवियों को कई बार ट्रोल किया जाता है, जिसका वो अपने वीडियोज के जरिए करारा जवाब दे देती हैं.