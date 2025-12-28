जागो हिंदुओं... बांग्लादेश लिंचिंग में मरने वाले दीपू दास के लिए जाह्नवी कपूर ने उठाई आवाज, तो यूट्यूबर ध्रुव राठी को आया गुस्सा, बोले- ‘फेक ब्यूटी...’

Dhruv Rathee Janhvi Kapoor Controversy: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश में लिंचिंग की घटना में मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी आवाज उठाई. इसके बाद कई सेलेब्स ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. इसी बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक थंबनेल वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. इस थंबनेल में जाह्नवी की पहले और अब की तस्वीर लगाई गई थी और वीडियो का सब्जेक्ट था ‘फेक ब्यूटी’.

इसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इस मुद्दे पर बात करने लगे. कई यूजर्स ने ये दावा किया कि ध्रुव राठी ने जानबूझकर जाह्नवी कपूर को निशाना बनाया है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश लिंचिंग में मरने वाले दीपू दास के लिए आवाज उठाई. देखते ही देखते ये मामला ट्रेंड करने लगा और विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया. विवाद तब और बढ़ गया जब कुछ लोगों ने दावा किया कि ये वीडियो जाह्नवी कपूर के उस पोस्ट का जवाब है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में बात की थी. उनका पोस्ट खूब वायरल हुआ.

जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश लिंचिंग पर उठाई आवाज

उनके वायरल पोस्ट में लिखा था, ‘जागो हिंदुओं, जाह्नवी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पोस्ट किया और ध्रुव राठी ने उनकी सुंदरता पर सवाल उठाया’. इस पोस्ट को हजारों लोगों ने शेयर किया और खूब कमेंट बाजी भी हुई. अब इन आरोपों पर ध्रुव राठी ने खुद एक नया वीडियो बनाकर सफाई दी. वीडियो की शुरुआत में उन्होंने उसी वायरल पोस्ट को पढ़ा, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ. इसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.

ध्रुव राठी ने एक और वीडियो में पेश की सफाई

उन्होंने कहा, ‘भगवान ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते. बीजेपी के आईटी सेल जो भी पोस्ट डालते हैं, लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं’. ध्रुव राठी ने आगे समझाया कि जिस दिन जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर पोस्ट डाली थी, उसी दिन उन्होंने आधे घंटे का ये वीडियो अपलोड किया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कम समय में किसी खास पोस्ट के जवाब में पूरा वीडियो बनाना क्या मुमकिन है. उन्होंने कहा, ‘क्या ये रियलिस्टिक लगता है कि मैं किसी के पोस्ट पर तुरंत इतना लंबा वीडियो बना दूं’.

बांग्लादेशी हिंदुओं पर मैंने भी बोला - ध्रुव राठी

इस बयान के जरिए उन्होंने साफ किया कि वीडियो का जाह्नवी की पोस्ट से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर वीडियो और रील बना चुके हैं. ऐसे में उस विषय पर किसी को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट करने पर वह आलोचना क्यों करेंगे. ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, ‘मैं किसी को घुमा-फिराकर नहीं बोलता. जो कहना होता है, सीधे बोलता हूं. न मैं किसी के पिता से डरता हूं और न ही किसी बॉलीवुड सेलेब्रिटी से’. उनके इस बयान के बाद भी बहस थमी नहीं.

पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी पर था - ध्रुव राठी

अपने वीजडियो के आखिर में ध्रुव राठी ने साफ किया कि पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी और उसके समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर था. उन्होंने कहा कि वीडियो में उन्होंने जाह्नवी कपूर से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया. उनका कहना था कि जाह्नवी को थंबनेल में इसलिए लिया गया, क्योंकि वे उन गिनी-चुनी एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने खुद कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कबूली है. फिलहाल इस पूरे विवाद पर जाह्नवी कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके फैंस इस बात से काफी नाराज नजर आ रहे हैं.