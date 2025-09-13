‘द बंगाल फाइल्स’ देखने पहुंचे लोग, ध्रुव राठी को आया गुस्सा, विवेक अग्निहोत्री पर जमकर भड़के, बोले- ‘ये क्राइम है...’
‘द बंगाल फाइल्स’ देखने पहुंचे लोग, ध्रुव राठी को आया गुस्सा, विवेक अग्निहोत्री पर जमकर भड़के, बोले- ‘ये क्राइम है...’

The Bengal Files: हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने विवेक अग्निहोत्री पर बच्चों को ‘द बंगाल फाइल्स’ जैसी A-रेटेड फिल्म दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे क्राइम बताया. फिल्म की लंबाई 3 घंटे 25 मिनट है और इसमें हिंसा भरपूर दिखाई गई है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:00 AM IST
‘द बंगाल फाइल्स’ देखने पहुंच रहे लोग, ध्रुव राठी को आया गुस्सा
‘द बंगाल फाइल्स’ देखने पहुंच रहे लोग, ध्रुव राठी को आया गुस्सा

Dhruv Rathee Slams Vivek Agnihotri: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विवेक अपनी हाल ही में रिलीज हुई A-रेटेड फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ बच्चों को दिखा रहे हैं. दरअसल, विवेक ने एक्स पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें लोग अपने बच्चों के साथ फिल्म देखते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक तस्वीर सब कुछ कह देती है’.

विवेक अग्निहोत्री की इस पोस्ट पर ध्रुव राठी ने आपत्ति जताई. उन्होंने लिखा, ‘क्या आप सच में बच्चों को एडल्ट फिल्म दिखा रहे हैं? ये क्राइम होना चाहिए. आप उनके बचपन को इतना खून-खराबा और हिंसा दिखाकर आघात पहुंचा रहे हैं’. ध्रुव का कहना है कि इतनी हिंसा वाले सीन से बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है और ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है.

फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट

फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को सेंसर बोर्ड ने ‘A’ सर्टिफिकेट दिया है. इसका मतलब है कि ये फिल्म सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है. बावजूद इसके कई लोग अपने बच्चों को लेकर थिएटर पहुंचे. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे कलाकार लीड कलाकारों के तौर पर नजर आ रहे हैं. इनके साथ दर्शक कुमार और सिमरत कौर ने भी अहम किरदार निभाए हैं.

31 साल का करियर, 100 से ज्यादा फिल्में... फिर भी मनोज बाजपेयी को है किस बात का डर? बोले- ‘मुझे सलमान, शाहरुख, आमिर...’

मजबूत स्टारकास्ट के साथ लंबी कहानी

फिल्म की कास्ट में सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेड़ा, पुनीत इस्सर, प्रियंशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास और मोहन कपूर भी शामिल हैं. हालांकि, स्टारकास्ट जितनी दमदार है, कहानी उतनी खिंची हुई बताई जा रही है. करीब 3 घंटे 25 मिनट की लंबी फिल्म ने दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेती है. लोगों का कहना है कि भले ही ये फिल्म असल मुद्दे को उठाती है, लेकिन काफी लंबी होने के चलते बोर भी करती है. 

फिल्म की कहानी 

‘द बंगाल फाइल्स’ की कहानी 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली दंगों पर आधारित है, जिसे फिल्म में एक जनसंहार के तौर पर दिखाया गया है. ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर की कहानी से जुड़ती है, जो एक लापता शख्स की तलाश में भ्रष्टाचार के जाल को उजागर करता है. साथ ही एक बाकी किरदार भारत के विभाजन से पहले की सांप्रदायिक हिंसा को याद करता है. फिल्म का उद्देश्य उन ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाना है जिन्हें कथित तौर पर दबा दिया गया था.

फिल्म का बजट और कलेक्शन 

बता दें, ‘द बंगाल फाइल्स’ का बजट 50 करोड़ था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. भारत में इसने सिर्फ 9.19 करोड़ और ओवरसीज़ में 2.03 करोड़ की कमाई की, जिससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 10.5 करोड़ ही रहा. विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया था और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक रही. कमजोर ओपनिंग, सीमित शो और विवादों के कारण ये 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिनी जा रही है.

