यूट्यूबर ने 50 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग में असम के लिए जुटाए ₹70 लाख, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आए आगे; परिवार ने दिए ₹16.5 लाख

मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार निश्चय मल्हान, जिन्हें ‘ट्रिगर इंसान’ के नाम से जाना जाता है, एक बार सुर्खियों में हैं. दरअसल, इन दिनों असम भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के चलते लगभग 80 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही मची है.
इस संकट के समय में देश भर से सरकार, संगठनों, मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों की ओर से मदद के लिए हाथ आगे आए हैं. इन कोशिशों में मशहूर यूट्यूबर और स्ट्रीमर 'ट्रिगर्ड इंसान' यानी निश्चय मल्हान का भी नाम शामिल हो गया है.
उन्होंने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए YouTube पर लगातार 50 घंटे तक बिना सोए मैराथन लाइव-स्ट्रीम की और 70 लाख रुपये जुटाए. देशभर से हजारों दर्शक इस लाइव से जुड़े. शुक्रवार 31 जुलाई को शुरू हुई इस लाइवस्ट्रीम में 53.5 लाख रुपये से ज़्यादा का योगदान दिया. बाकी रकम पूरे मल्हान परिवार ने दान दिया, जिससे लगभग 70 लाख रुपये जमा हुए. बाद में यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके भाई अभिषेक मल्हान और उनकी पत्नी रुचिका राठौर शामिल थे.
जहां अभिषेक ने 5 लाख रुपये दान किए. उनकी बहन प्रेरणा मल्हान ने 1 लाख रुपये, पत्नी रुचिका ने 50000 रुपये दान किए. जबकि उन्होंने खुद राहत कार्यों के लिए लगभग 10 लाख रुपये का योगदान दिया. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने जानकारी दी. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'अभी-अभी 50 घंटे की बिना सोए मैराथन स्ट्रीम पूरी की और 70 लाख रुपये जुटाए. 10 लाख रुपये मैंने खुद दान किए, 5 लाख रुपये फुकरा इंसान ने दान किए, 1 लाख रुपये प्रेरणा तो 50 हजार रुपये रुचिका ने दान किए. असम बाढ़ के लिए दर्शकों ने 54 लाख रुपये से ज़्यादा जुटाए.'
ऑनलाइन उनकी इस पहल की खूब तारीफ हुई. फैंस ने न सिर्फ इतनी लंबी लाइवस्ट्रीम जारी रखने के उनके जज़्बे की तारीफ़ की. साथ ही उस समुदाय की दरियादिली की भी सराहना की जो इस नेक काम के लिए एकजुट हुआ. कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा असर हो सकता है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'यह ऐसा असर है जो मायने रखता है...बहुत सम्मान'.
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'क्रिएटर्स को यही करना चाहिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी काम के लिए करना चाहिए, अपने प्लेटफ़ॉर्म से किसी की मदद करना. सोचिए, अगर बड़े क्रिएटर्स समाज के बेहतर विकास के लिए पैसे जुटाएं तो कितनी बड़ी बात होगी.' एक व्यक्ति ने लिखा, 'बहुत गर्व है, निश्चय भैया, आप वाकई कमाल के इंसान हैं!!' एक यूजर ने लिखा, 'मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है, जब मैं कहती हूं कि मैं सबसे बेहतरीन क्रिएटर को सपोर्ट करती हूं. सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है! असम से ढेर सारा प्यार.'