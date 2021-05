YashRaj Films ने उठाया 30 हजार लोगों को वैक्सीन लगवाने का बीड़ा, सरकार से की ये अपील

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते केस को देखते हुए कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग को रोक दी गयी है. महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते होने वाली सभी शूटिंग प्रतिबंधित हैं. इसी बीच यशराज फिल्म्स (YashRaj Films) ने एक नई पहल शुरू की है. YRF ने फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स का मुफ्त टीकाकरण करवाने का फैसला लिया है. FWICE ने जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया कि यशराज फिल्म्स ने एम एंड ई इंडस्ट्री के 30 हजार मेंबर्स का वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया है.

जारी किए गए लेटर में यशराज फिल्म्स (YashRaj Films) की ओर से कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग महामारी में बहुत परेशान हैं. ऐसे में जरुरी है कि यह काम जल्द शुरू हो ताकि हजारों वर्कर्स जल्द से जल्द दोबारा काम पर लौट सकें. इस लेटर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी गुजारिश की गई है कि YRF को वैक्सीन खरीदने की परमिशन दें. साथ ही यशराज फांउडेशन ने साफ कर दिया कि इस अभियान का पूरा खर्च उनकी ओर से उठाया जाएगा.

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को लेटर लिखकर यशराज फिल्म्स की ये अपील मानने के लिए रिक्वेस्ट की है. साथ ही कहा कि ऐसा करने से मेंबर्स जल्द ही वैक्सीनेटेड होंगे. लेटर में लिखा गया, 'वैक्सीनेशन न सिर्फ इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी बल्कि राज्य की गिरती इकनॉमी को भी ठीक करने में मदद करेगा ' लेटर में सीएम से 30 हजार आर्टिस्ट, टैक्नीशियन और वर्कर्स के वैक्सीनेशन की मंजूरी मांगी है.

.@yrf through the #YashChopraFoundation has pledged to sponsor a vaccination drive for 30000 cine workers and members of @fwicemum.

We appeal to @OfficeofUT ji & @CMOMaharashtra to kindly look into their request and give the necessary approvals. pic.twitter.com/2mlEF9tu6q

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 3, 2021