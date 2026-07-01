Alpha में बॉबी देओल या War 2 के जूनियर NTR? जानिए YRF स्पाई यूनिवर्स का सबसे महंगा विलेन कौन

YRF Spy Universe Most Expensive Villain: यशराज फिल्म्स (YRF) का स्पाई यूनिवर्स की फिल्में आजकल बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही हैं. इन फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां हीरो जितना ही मजबूत विलेन का किरदार भी होता है. जब तक पर्दे पर एक खतरनाक खलनायक न दिखे, तब तक हीरो की जांबाजी का असली मजा नहीं आता. यही वजह है कि मेकर्स अपनी फिल्मों के लिए सबसे बेहतरीन कलाकारों को चुनते हैं ताकि मुकाबला बराबरी का और रोमांचक लगे. इसी वजह से ऑडियंस को इस यूनिवर्स की हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है.
यशराज फिल्म्स (YRF) की आने वाली फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त बज बना हुआ है. फैंस खासकर आलिया भट्ट की पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म ‘अल्फा’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में लोगों को एक बार फिर बड़े ही खूंखार विलेन देखने को मिलने वाला है. ‘अल्फा’ में बॉबी देओल विलेन बनकर पर्दे पर तहलका मचाएंगे, जो इससे पहले रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ और साउथ फिल्म ‘कंगुवा’ में भी विलेन के किरदार में कहर ढा चुके हैं. अब देखना ये है कि क्या ‘अल्फा’ में भी वो अपने विलेन करे रोल से लोगों का का दिल दहला पाएंगे या नहीं.
2023 में रिलीज हुई जबरदस्त एक्शन फिल्म ‘पठान’ में शाहरुख खान के सामने जिम का रोल निभाने वाले जॉन अब्राहम को भला कौन भूल सकता है. जॉन ने एक देशभक्त सैनिक से विलेन बने किरदार को पर्दे पर इतनी बखूबी उतारा कि लोग उनके मुरीद हो गए. फिल्म में उनके दमदार एक्शन सीन्स और गजब की बॉडी लैंग्वेज ने जान फूंक दी थी. विलेन के किरदार में भी उन्होंने ऑडियस का दिल जीत लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दमदार रोल के लिए मेकर्स ने जॉन अब्राहम को करीब 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी थी. उनका ये अंदाज फैंस को हमेशा याद रहेगा.
2023 में रिलीज हुई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म ‘टाइगर 3’ में विलेन आतिश रहमान का रोल काफी सुर्खियों में रहा. इस दमदार किरदार को पर्दे पर इमरान हाशमी ने जिया था, जो दिमाग से चालें चलने में माहिर था. अपनी पुरानी रोमांटिक इमेज को पीछे छोड़कर इमरान ने इस निगेटिव रोल में ऐसा कमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया. लोगों को उनका ये खतरनाक अंदाज बेहद पसंद आया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस दमदार रोल के लिए इमरान हाशमी ने तगड़ी रकम वसूली थी. उन्हें इस फिल्म में विलेन बनने के लिए करीब 7 से 8 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी गई थी.
फिल्म ‘एनिमल’ की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर है. अब वे यशराज फिल्म्स की पहली महिला स्पाई फिल्म ‘अल्फा’ में विलेन बनकर पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दमदार रोल के लिए बॉबी देओल को लगभग 6 करोड़ रुपये की फीस मिली थी. हालांकि, ये रकम कुछ बड़े कलाकारों के मुकाबले कम लग सकती है, लेकिन फैंस को पूरा भरोसा है कि उनका खतरनाक अंदाज एक बार फिर सबको चौंका देगा. ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आ रहे हैं और बॉबी का खूंखार रोल देखने लायक होगा.
साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने फीस के मामले में बाकी सभी विलेन्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने ऋतिक रोशन की ‘वॉर 2’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने खूंखार विलेन के किरदार निभाकर लोगों को हैरान कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दमदार रोल के लिए जूनियर एनटीआर को करीब 70 से 75 करोड़ रुपये की मोटी रकम मिली थी. विलेन के रोल के लिए दी गई ये फीस अब तक की सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है. इतनी भारी-भरकम फीस लेकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म भले ही फ्लॉप थी, लेकिन जूनियर एनटीआर का किरदार हिट रहा.
RRR से दुनिया भर में मिली भारी कामयाबी के बाद जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रही. आज पूरी दुनिया में उनके फैंस की गिनती तेजी से बढ़ी है. यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें आगामी फिल्म के लिए इतनी भारी-भरकम फीस दी जा रही है. यश राज फिल्म्स इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है. वे जूनियर एनटीआर के जरिए हिंदी और दक्षिण भारतीय, दोनों ही तरह की ऑडियंस को एक साथ सिनेमाघरों तक लाने की तैयारी में है. उनकी इसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी और ऑडियं को खींचने की क्षमता को देखते हुए मेकर्स ने उन पर इतना बड़ा दांव लगाया है.
अगर कमाई के आंकड़ों को देखें, तो जूनियर एनटीआर आज के समय में सबसे महंगे विलेन बन चुके हैं. फीस के मामले में उन्होंने जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी और बॉबी देओल जैसे सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, सिनेमा की दुनिया का एक सच ये भी है कि किसी भी कलाकार की सफलता सिर्फ उसकी भारी-भरकम फीस से तय नहीं होती. कई बार कम बजट या कम फीस लेने वाले एक्टर्स भी अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर पूरी महफिल लूट ले जाते हैं. अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आने वाले समय में बॉबी देओल ‘अल्फा’ में पर्दे पर साथ आकर क्या नया कमाल दिखा पाते हैं.