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Alpha में बॉबी देओल या War 2 के जूनियर NTR? जानिए YRF स्पाई यूनिवर्स का सबसे महंगा विलेन कौन

YRF Spy Universe Most Expensive Villain: YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में इस समय विलेन्स का जलवा देखने को मिल रहा है. ‘वॉर 2’ से लेकर ‘अल्फा’ तक, विलेन्स को हीरो जितनी ही अहमियत मिल रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खतरनाक विलेन्स को रोल के लिए कितनी भारी-भरकम फीस मिली है?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:26 AM IST
Alpha में बॉबी देओल या War 2 के जूनियर NTR? जानिए YRF स्पाई यूनिवर्स का सबसे महंगा विलेन कौन
Image Credit: YRF Spy Universe Most Expensive VillainsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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