Hindi Newsबॉलीवुड

बस 4 करोड़... एक्स-वाइफ धनश्री पर तंज पर तंज कर रहे युवेंद्र चहल, शिखर धवन का मिल रहा पूरा साथ, फिर वायरल हुआ एक पोस्ट

Yuzvendra Dig On Dhanashree: हाल ही में क्रिकेटर युवेंद्र चहल का एक कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको यूजर्स उनकी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा और तलाक के बाद उनको दी जाने वाले एलिमनी से जोड़कर देख रहे हैं. उन्होंने इस तंज में क्रिकेटर शिखर धवन भी साथ देते नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:33 PM IST
एक्स-वाइफ धनश्री पर तंज पर तंज कर रहे युवेंद्र चहल
एक्स-वाइफ धनश्री पर तंज पर तंज कर रहे युवेंद्र चहल

Yuzvendra Chahal Again Dig On Dhanashree Verma: भारतीय क्रिकेटर युवराज चहल एक बार फिर सोशल मीडिया पर कमेंट्स और पोस्ट को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बार उनके पुराने विवादों में उनकी एक्स-वाइफ धनाश्री वर्मा की तरफ इशारा करने वाले पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा. हाल ही में शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली और भाई दूज के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं, जिस पर चहल ने कमेंट किया और उनका कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया. 

उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, ‘आपके पोज पे कॉपीराइट मार रहा हूं भैया, बस 4 करोड़'. शिखर ने मजाक में जवाब दिया, ‘डील पक्की'. ये तब आया जब चहल ने धनाश्री के लिए अपनी नजरअंदाजी जताई थी. युवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की स्क्रीनशॉट शेयर की जिसमें लिखा था, ‘फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइव्स अपने हसबैंड से एलीमनी नहीं मांग सकतीं'. इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से'. ये पोस्ट भी खूब वायरल हुआ था. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

चहल ने फिस कसा 4 करोड़ का तंज

हालांकि, थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुका था, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स और क्रिकेटर के फैंस ये अंदाजा लगाया कि उन्होंने ये पोस्ट अपनी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा को दिए 4 करोड़ की एलिमनी पर तंज करते हुए शेयर किया है. चहल का ये पोस्ट उनके और धनाश्री के तलाक के महीनों बाद आया है. दोनों ने 2020 में शादी में शादी की थी, लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर यानी 2024 में दोनों का तलाक हो गया, जो इस साल ऑफिशियल हो गया. 

लोग जो तब थे, अब नहीं हैं... अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट देख चिंता में पड़े फैंस, आखिर किसी ओर इशारा कर रहे बिग बी

तलाक पर कुछ ऐसा बोली थीं धनश्री वर्मा

अपने तलाक को लेकर भी ये कपल काफी समय से सुर्खियों में रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक के बीच लगभग 4 करोड़ का समझौता हुआ था, लेकिन दोनों में किसी मे भी इसको ऑफिशियली नहीं माना. धनश्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘ऑफिशियली, इसे लगभग एक साल हो गया. ये जल्दी हुआ, क्योंकि ये आपसी सहमति से था, इसलिए जब लोग एलीमनी की बात कहते हैं तो वो गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, आप सब कुछ कह सकते हैं? मेरे माता-पिता ने मुझे यही सिखाया कि केवल उन लोगों को जवाब दो जिनकी परवाह है. जिनके लिए मतलब नहीं, उनके लिए समय क्यों बर्बाद करें'. 

