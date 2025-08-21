मिलियन वर्डस, जीरो फीलिंग्स… तलाक के बाद फूट-फूटकर रोई थीं धनश्री वर्मा, इस बात का चहल ने यूं दिया जवाब?

Yuzvendra Chahal Cryptic Post: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मामला ठंडा नहीं पड़ा. हाल ही में एक्ट्रेस और डांसर धनश्री वर्मा ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान चहल से तलाक की दर्दभरी कहानी शेयर कीं. जिसको कुछ लोग सच मान रहे हैं तो कुछ उनको जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. इसी बीच चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

फैंस इस पोस्ट को धनश्री के हालिया इंटरव्यू से जोड़कर देख रहे हैं और उनका मानना है कि चहल ने इनडायरेक्टिल अपनी एक्स वाइव को जवाब दिया है. शेयर की गई तस्वीरों में चहल इंग्लैंड की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा लेते नजर आ रहे हैं, जिनमें कभी वे अपने बाहें फैलाते नजर आ रहे हैं तो कभी गहरी सोच में डूबे नजर आ रहे हैं. लेकिन यूजर्स का सबसे ज्यादा ध्यान उनका कैप्शन खींच रहा है, जो चार शब्दों में लिखा गया है.

चहल ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

हालांकि, अगर उसको अगर ध्यान से समझा जाए तो उन्होंने इन 4 शब्दों में काफी कुछ कह दिया है. उन्होंने लिखा, ‘मिलियन वर्ड्स… जीरो फीलिंग्स’. हाल ही में धनश्री वर्मा ने एक पॉडकास्ट में अपनी शादी और तलाक को लेकर अपनी दिल की बात रखी थीं. उन्होंने बताया कि जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया, तो वे खुद को रोक नहीं पाईं और सबके सामने जोर-जोर से रो पड़ीं. उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल समया था.

धनश्री ने 'शूगर डैडी' टी-शर्ट पर दिया रिएक्शन

धनश्री ने अपने 5 साल के रिश्ते को खत्म होने का दर्द बयां करते हुए कहा कि मेंटली तैयार होने के बावजूद वे कोर्ट में टूट गईं. फैसले के बाद मीडिया से बचने के लिए उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा. उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था. इतना ही नहीं, धनश्री ने चहल की 'शूगर डैडी' टी-शर्ट पर भी मजाकिया अंदाज में रिएक्शन देते हुए कहा, ‘भाई, व्हाट्सऐप कर देते, कोर्ट में टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी?’.

शादी के 5 साल बाद हुआ तलाक

बता दें, चहल और धनश्री की मुलाकात साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी. उस वक्त धनश्री ऑनलाइन डांस क्लासेस लेती थीं और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और दिसंबर 2020 में उन्होंने गुड़गांव में शादी कर ली. दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती थी. लेकिन फरवरी 2025 में दोनों को मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की और 6 महीने बाद को ऑफिशियली तलाक मिल गया.