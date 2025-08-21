मिलियन वर्डस, जीरो फीलिंग्स… तलाक के बाद फूट-फूटकर रोई थीं धनश्री वर्मा, इस बात का चहल ने यूं दिया जवाब?
Advertisement
trendingNow12890127
Hindi Newsबॉलीवुड

मिलियन वर्डस, जीरो फीलिंग्स… तलाक के बाद फूट-फूटकर रोई थीं धनश्री वर्मा, इस बात का चहल ने यूं दिया जवाब?

Yuzvendra Chahal: हाल ही में धनश्री वर्मा ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान चहल से तलाक की दर्दभरी कहानी शेयर की. उन्होंने कहा जब कोर्ट ने तलाक का फैसला सुनाया तो वो जोर-जोर से रोने लगीं.  इसी बीच चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धनश्री वर्मा की बात का चहल ने यूं दिया जवाब?
धनश्री वर्मा की बात का चहल ने यूं दिया जवाब?

Yuzvendra Chahal Cryptic Post: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मामला ठंडा नहीं पड़ा. हाल ही में एक्ट्रेस और डांसर धनश्री वर्मा ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान चहल से तलाक की दर्दभरी कहानी शेयर कीं. जिसको कुछ लोग सच मान रहे हैं तो कुछ उनको जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. इसी बीच चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. 

फैंस इस पोस्ट को धनश्री के हालिया इंटरव्यू से जोड़कर देख रहे हैं और उनका मानना है कि चहल ने इनडायरेक्टिल अपनी एक्स वाइव को जवाब दिया है. शेयर की गई तस्वीरों में चहल इंग्लैंड की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा लेते नजर आ रहे हैं, जिनमें कभी वे अपने बाहें फैलाते नजर आ रहे हैं तो कभी गहरी सोच में डूबे नजर आ रहे हैं. लेकिन यूजर्स का सबसे ज्यादा ध्यान उनका कैप्शन खींच रहा है, जो चार शब्दों में लिखा गया है. 

चहल ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट 

हालांकि, अगर उसको अगर ध्यान से समझा जाए तो उन्होंने इन 4 शब्दों में काफी कुछ कह दिया है. उन्होंने लिखा, ‘मिलियन वर्ड्स… जीरो फीलिंग्स’. हाल ही में धनश्री वर्मा ने एक पॉडकास्ट में अपनी शादी और तलाक को लेकर अपनी दिल की बात रखी थीं. उन्होंने बताया कि जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया, तो वे खुद को रोक नहीं पाईं और सबके सामने जोर-जोर से रो पड़ीं. उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल समया था. 

6 एसिपोड की सीरीज... खोलेगी ग्लैमर की दुनिया के छिपे राज, देखने लायक होगा इन 5 सुपरस्टार्स का धमाकेदार कैमियो

धनश्री ने 'शूगर डैडी' टी-शर्ट पर दिया रिएक्शन 

धनश्री ने अपने 5 साल के रिश्ते को खत्म होने का दर्द बयां करते हुए कहा कि मेंटली तैयार होने के बावजूद वे कोर्ट में टूट गईं. फैसले के बाद मीडिया से बचने के लिए उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा. उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था. इतना ही नहीं, धनश्री ने चहल की 'शूगर डैडी' टी-शर्ट पर भी मजाकिया अंदाज में रिएक्शन देते हुए कहा, ‘भाई, व्हाट्सऐप कर देते, कोर्ट में टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी?’. 

शादी के 5 साल बाद हुआ तलाक 

बता दें, चहल और धनश्री की मुलाकात साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी. उस वक्त धनश्री ऑनलाइन डांस क्लासेस लेती थीं और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और दिसंबर 2020 में उन्होंने गुड़गांव में शादी कर ली. दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती थी. लेकिन फरवरी 2025 में दोनों को मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की और 6 महीने बाद को ऑफिशियली तलाक मिल गया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Dhanashree VermaYuzvendra Chahal

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;