'मर्दानी' के बाद एक और दबंग पुलिस महिला की धांसू कहानी 'द नर्मदा स्टोरी', वायरल हुआ पोस्टर

The Narmada Story Film का पोस्टर मेकर्स ने आउट कर दिया है. ये फिल्म एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित है. जो अब लोगों का ध्यान खींच रही है.
The Narmada Story Film Poster: 'मर्दानी', 'राजी', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसे महिला ओरिएंटेड फिल्मों से बॉलीवुड भरा पड़ा है. इन कहानियों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. अब इसी तरह की एक और महिला पर बेस्ड सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' जल्द आने वाली है. इस फिल्म का पहला पोस्टर मेकर्स ने आउट कर दिया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी
मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी के बैकड्राप पर बनी यह फिल्म एक सोशल क्राइम ड्रामा है, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और महिलाओं के साहस, संघर्ष और न्याय की लड़ाई को मुख्य रूप से दिखाया गया है. इसमें अश्विनी कालसेकर, सिमाला प्रसाद और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री अंजलि पाटिल अहम किरदारों में हैं. इसके साथ ही जरीना वहाब, रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी, शरद सिंह और इश्तेयाक खान भी हैं.
समाज में बदलाव की शुरुआत
फिल्म में महिला किरदारों की शक्ति और उनके संघर्ष को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है. इसका निर्देशन जैगम इमान ने किया है. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा- 'ये मूवी फिल्म ग्रामीण भारत की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. ये एक मां के अदम्य साहस और एक महिला पुलिस अधिकारी की ईमानदारी की स्टोरी है. जब महिलाएं अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो समाज में बदलाव की शुरुआत होती है. इस फिल्म में महिला किरदारों को एक नए नजरिए से पेश किया गया है.'
क्या है कहानी?
'द नर्मदा स्टोरी' की कहानी एक आदिवासी मां अग्नि धुर्वे के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है. फिल्म में उसका साथ पुलिस इंसपेक्टर नर्मदा रैकवार जिसकी भूमिका एक रियल आईपीएस ऑफिसर सिमाला प्रसाद ने निभाई है,देती है. दोनों महिलाएं मिलकर उन ताकतवर अपराधियों का सामना करती हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं.
