ट्विवटर और इंस्टा पर फिर वापस आईं जायरा वसीम, कहा- मैं भी हर किसी की तरह सिर्फ इंसान हूं

नई दिल्ली : एक्ट्रेस जायरा वसीम एक बार फिर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वापस लौट आई हैं. उन्होंने हाल ही में देश में टिड्डियों के अटैक पर ट्वीट किया था और इसके बाद वह काफी ट्रोल हुई थीं. इस पर उन्होंने अपना ट्विटर और इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था.

जायरा वसीम ने शनिवार को ट्वीट किया और कहा कि मैं वापस इसलिए आई हूं कि क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं. जब भी मेरे सिर के अंदर या आसपास का शोर चरम पर पहुंच जाता है तो मुझे भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है.

Because I’m just a human, like everyone else, who’s allowed to take a break from everything whenever the noise inside my head or around me reaches it’s peak :) pic.twitter.com/BMar06jIXl

