‘मैं हटना नहीं चाहता...’, जाकिर खान ने स्टैंड-अप कॉमेडी से क्यों लिया ब्रेक? कॉमेडियन ने किया बड़ा खुलासा

Zakir Khan On Break: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कुछ समय पहले अपने ब्रेक लेने का ऐलान किया था, जिसने हर किसी को चौंका दिया था. इस ऐलान के बाद से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन अब कॉमेडियन ने खुद इसकी वजह बता दी है. उन्होंने फैंस को साफ कर दिया है कि वह हमेशा के लिए स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि कुछ वक्त के लिए इन चीजों से दूर रहेंगे.

'मैं हटना बिल्कुल नहीं चाहता...'

हाल ही में एक इवेंट में जाकिर खान ने बताया कि 'मैं हटना बिल्कुल नहीं चाहता. मैं सिर्फ ब्रेक लेना चाहता हूं. थोड़ा स्टूडेंट की तरह जीवन बिताना चाहता हूं, सेहत पर ध्यान देना चाहता हूं और थोड़ा समय बिताना चाहता हूं. ये सिर्फ डेढ़, 2 साल का ब्रेक है. क्योंकि भारत में बहुत घूमना चाहता हूं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है.' कॉमेडियन के इस बयान से साफ है कि वो स्टैंड-अप कॉमेडी से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर अपनी सेहत और बाकी चीजों को देखना चाहते हैं.

'2 साल का हो सकता है ब्रेक'

इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनके जुड़ाव महसूस करते हैं. इसलिए उनके ब्रेक को ड्रामा नहीं बताते. उन्होंने कहा कि अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए, खुद को पहचानने के लिए और भारत घूमने के लिए ये ब्रेक लिया है. उनका प्लान है कि वो पूरा देश घूमे, इसलिए ये ब्रेक करीब 2 साल का भी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जाकिर ने बताई ब्रेक की कहानी

बता दें कि जाकिर खान ने जब स्टैंड-अप कॉमेडी से ब्रेक का ऐलान किया था तो उनकी सेहत को लेकर काफी अफवाह उड़ी थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है. ऐसे में उन्होंने सभी दावों को खारिज कर दिया है कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. जाकिर कहते हैं कि 'ब्रेक की कहानी ये है कि मेरे पास राइटिंग का बहुत काम आ गया था जो मैं पिछले 6 साल से कर नहीं पा रहा था. सेहत थोड़ी सी ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है.'