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'पापा यार' बनकर लौटे जाकिर खान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगा नया स्टैंडअप स्पेशल; पिता से जुड़ी सुनाएंगे दिलचस्प कहानी

Zakir Khan Papa Yaar: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान का नया स्पेशल शो 'पापा यार' 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है. पिता और बच्चे के बदलते रिश्ते पर आधारित इस शो में आपको हंसी और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 02, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:54 PM IST
'पापा यार' बनकर लौटे जाकिर खान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगा नया स्टैंडअप स्पेशल; पिता से जुड़ी सुनाएंगे दिलचस्प कहानी
Image Credit: नेटफ्लिक्स पर जाकिर खान की एंट्री

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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