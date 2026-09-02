'पापा यार' बनकर लौटे जाकिर खान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगा नया स्टैंडअप स्पेशल; पिता से जुड़ी सुनाएंगे दिलचस्प कहानी

Zakir Khan Papa Yaar: स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान एक बार फिर अपनी खास कहानी कहने की शैली के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. उनका नया स्टैंड-अप स्पेशल 'पापा यार' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रहा है. भारत के सबसे मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर अब अपनी जिंदगी के सबसे अहम और अनछुए पन्नों को दर्शकों के सामने खोलने जा रहे हैं. उनका ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रहा है.
कॉमेडियन जाकिर खान अपना नया स्पेशल शो 'पापा यार' लेकर 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं. उनके अपने निजी अनुभवों और पिता-बच्चों के बीच बदलते खूबसूरत रिश्तों पर बुना गया यह शो दर्शकों को हंसी, पुरानी यादों और बेहद संजीदा कहानी सुनाने का वादा करता है.
जाकिर खान का स्टैंड-अप स्पेशल 'पापा यार' सीधे उनके अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित है, जो इसे उनके अब तक के सबसे निजी कामों में से एक बनाता है. इस शो के केंद्र में माता-पिता और बच्चे का भावनात्मक रिश्ता और समय के साथ उस रिश्ते का बदलना दिखाया गया है. जाकिर की खास कहानी सुनाने की शैली (सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग) के साथ, यह शो दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ परिवार की मीठी भावनाओं से भी जोड़ेगा.
अपने इस बेहद खास शो और अपने पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए जाकिर खान ने कहा, 'एक बच्चे के रूप में, मैंने अपने परिवार और उनकी परंपराओं के खिलाफ बगावत की थी. मुझे अक्सर लगता था कि मैं उन सभी चीजों के विपरीत जा रहा था जो मेरे पिता मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे अहसास होता है कि उन्होंने अपनी सीख के जरिए उस मजबूत नींव को तैयार किया था जिस पर आज मैं खड़ा हूं.'
जाकिर ने आगे भावुक होते हुए कहा, ''पापा यार' मेरे पिता और उन सभी पिताओं को शुक्रिया कहने का मेरा एक तरीका है, जो खामोशी से हमें वो इंसान बनाते हैं, जो हम आज हैं. इतने सालों के बाद, आज मैं अपने पिता को एक नए नजरिए और बहुत गहरे सम्मान व कृतज्ञता के साथ देखता हूं.'
नेटफ्लिक्स के जरिए अपने इस शो को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाने पर खुशी जाहिर करते हुए जाकिर ने कहा कि वह खुश हैं कि ये बेहद निजी कहानियां अब दुनिया भर के घरों तक पहुंच सकेंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि दुनिया भर के लोग अपने परिवारों के साथ बैठकर 'पापा यार' को देखेंगे, साथ हंसेंगे, भावनाओं को महसूस करेंगे और जब शो खत्म होगा, तो शायद अपने पिता के बारे में सोचकर उन्हें एक फोन जरूर मिलाएंगे.