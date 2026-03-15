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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान की हीरोइन ने खोला बॉलीवुड का कड़वा सच! कई फिल्मों में बोल्ड सीन से मचा चुकीं सनसनी, सालों बाद सफाई देते हुए बोलीं- ‘स्क्रिप्ट में ये सब नहीं था...’

सलमान खान की हीरोइन ने खोला बॉलीवुड का कड़वा सच! कई फिल्मों में बोल्ड सीन से मचा चुकीं सनसनी, सालों बाद सफाई देते हुए बोलीं- ‘स्क्रिप्ट में ये सब नहीं था...’

Zareen Khan: सालों बाद जरीन खान ने ‘हेट स्टोरी 3’ को लेकर बॉलीवुड में हुई जबरदस्त आलोचना और जजमेंट पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बोल्ड सीन की वजह से कई लोग उन्हें कमतर समझने लगे. इसके बाद ‘अक्सर 2’ के दौरान भी उन्हें फिल्म के असली प्लान से अलग सीन करने पड़े. अब लंबे समय बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 15, 2026, 02:33 PM IST
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Zareen Khan Shocking Revelation
Zareen Khan Shocking Revelation

Zareen Khan Shocking Revelation: सलमान खान की फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली जरीन खान का करियर काफी छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आज उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो उनको फॉलो करते हैं और उनकी हर एक्टिविटी अपनी नजर रखते हैं. जरीन भी अपने फैंस के साथ अपने खास पलों को साझा करने में कोई कंजूसी नहीं करती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है. 

उन्होंने बताया कि ‘हेट स्टोरी 3’ में काम करने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में कई लोग जज करने लगे. कुछ ने उनके अभिनय पर शक किया और उनके काम को लेकर नेगेटिव बातें कीं. 2010 में 'वीर' से डेब्यू करने के बाद जरीन 'हाउसफुल 2' और 'हेट स्टोरी 3' जैसी फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थीं. जरीन ने पोडकास्ट में बताया कि 'हेट स्टोरी 3' के बाद उन्हें इंडस्ट्री के कुछ लोग नीचा देखने लगे. उन्होंने कहा कि कई बार लोग कहते थे, ‘क्योंकि वह एक्टिंग नहीं कर सकती, इसलिए बोल्ड सीन किए’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सलमान खान की हीरोइन को मिला इंडस्ट्री का ट्रीटमेंट

इस फिल्म की सक्सेस के बाद उन्हें 'अक्सर 2' ऑफर हुई, जो 2006 की फिल्म 'अक्सर' की सीक्वल थी. फिल्म के डायरेक्टर आनंद महादेवन थे. जरीन ने बताया कि पहले उन्हें फिल्म को नोयर थ्रिलर बताया गया था, ‘हेट स्टोरी 3’ जैसी फिल्म नहीं. लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, जरीन ने देखा कि फिल्म में कई सीन में किस या खुले कपड़े की जरूरत पड़ रही थी. उन्होंने कहा कि वे बोल्ड सीन करने में कोई आपत्ति नहीं थीं, लेकिन फिल्म उनके बताए गए प्लान जैसी नहीं थी, जो उनके लिए काफी हैरानी वाली बात थी. 

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बोल्ड सीन में बदलाव ने बढ़ाया टेंशन 

जरीन ने डायरेक्टर से कहा, ‘मुझे सीन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो बताया था वो अलग था. अब सिर्फ इसलिए कि हेट स्टोरी जैसी फिल्म चली, आप ऐसा डाल रहे हैं’. जरीन ने कहा कि शूटिंग के दौरान टेंशन बढ़ गया. प्रोड्यूसर्स हर सीन में किस या बोल्ड सीन कराने लगे, क्योंकि उन्होंने 'हेट स्टोरी' जैसी फिल्म की थी. उन्होंने कहा कि ये सही नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने फिल्म पूरी की ताकि प्रोड्यूसर्स का पैसा खराब न हो. जरीन ने बताया कि वो गुस्सा नहीं करतीं और हमेशा बातचीत कर हल निकालने की कोशिश करती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म पूरी की, फिर भी स्क्रीनिंग में नहीं बुलाया

लेकिन फिल्म खत्म होने तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी ही फिल्म की स्क्रीनिंग में बुलाया नहीं गया. जरीन ने ये भी कहा कि उस समय मीडिया ने उन्हें डिफिकल्ट एक्ट्रेस बताया. उन्होंने बताया कि उनके पास डायरेक्टर के मैसेज भी हैं, जिसमें वे प्रोड्यूसर्स की शिकायत कर रहे थे. लेकिन जरीन कहती हैं कि जो हुआ वो हो चुका है. डायरेक्टर आनंद महादेवन ने अपने इंटरव्यू में इस विवाद का जवाब दिया था और आरोपों से इनकार किया था. उन्होंने कहा कि फिल्म में कोई कन्फ्यूजन या एक्स्ट्रा सीन नहीं थे.

डायरेक्टर ने कहा, बोल्ड सीन अश्लील नहीं थे

साथ ही अनंत महादेवन ने जरीन के बोल्ड सीन को लेकर कहा कि फिल्म में कुछ किस सीन थे, लेकिन ये अश्लील नहीं था. उन्होंने बताया कि लंबे किस भी शूट किए, लेकिन ‘ए’ सर्टिफिकेट नहीं चाहते थे ताकि महिलाएं फिल्म देख सकें. डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म जरीन के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है और जरीन ने शूटिंग और डबिंग के दौरान काफी आनंद लिया. उनका कहना है कि जरीन ने खुद इंटरव्यू में भी कहा था कि वे इस महिला-केन्द्रित फिल्म को लेकर उत्साहित थीं और उन्होंने खुद इस फिल्म को साइन किया था. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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