'हमारे सामने बदल लो कपड़े', पैपराजी के कमेंट पर भड़कीं जरीन खान; याद दिलाई लिमिट, बोलीं- 'हद में रहो'

Zareen Khan Schools Paparazzi Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान करीब 5 साल से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, लेकिन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर. हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक शख्स को गलत बात कहने पर टोकती हुई नजर आईं.
इस वीडियो में जरीन खान पैपराजी की क्लास लगाती नजर आ रही हैं. वह उन पर भड़कती हुई भी दिखाई दे रही हैं. जरीन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गलत बात कहने पर एक्ट्रेस ने पैपराजी से सख्ती से कहा कि वे 'अपनी भाषा पर ध्यान दें' और चेतावनी दी कि वह ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी.
दरअसल, जरीन खान का यह वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शेयर किया है और एक्स पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक इवेंट में नजर आ रही हैं. इसी बीच वह पैपराजी पर भड़क गईं. वायरल वीडियो में जरीन एक स्टोर में नजर आती हैं और एक ड्रेस देख रही होती हैं. तभी एक शख्स पूछता है, 'ये चाहिए क्या?' इस पर जरीन मुस्कुराते हुए कहती हैं, 'मुझे जो चाहिए होगा, मैं ले लूंगी. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.' तभी एक शख्स ने कथित तौर पर उनसे सबके सामने वही आउटफिट पहनकर दिखाने के लिए कहा.
इस बात से एक्ट्रेस काफी नाराज हो गईं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए जरीन खान ने कहा, 'यहीं? तुम लोगों के सामने? मेरे साथ फालतूगिरी बिल्कुल मत करना. हद में रहकर बात करना, सबके सब, ओके. मैं ऐसी-वैसी नहीं हूं, जो यह सब बर्दाश्त करूंगी. अपनी हद में रहो.' इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर भी साफ गुस्सा दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने मौके पर ही इस गलत कमेंट पर तुरंत आपत्ति जताई.
अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उस शख्स को करारा जवाब देने व उसे उसकी लिमिट याद दिलाने के लिए एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत खूब, उसे ऐसे ही जवाब की जरूरत थी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही किया आपने. इन्हें बहुत दिनों बाद खुराक मिली है.'