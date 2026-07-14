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'हमारे सामने बदल लो कपड़े', पैपराजी के कमेंट पर भड़कीं जरीन खान; याद दिलाई लिमिट, बोलीं- 'हद में रहो'

Zareen Khan Schools Paparazzi: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पैपराजी पर भड़कती नजर आ रही हैं. वीडियो में किसी ने मजाक में एक्ट्रेस से कहा कि सामने ही कपड़े चेंज कर लो, जिसके बाद उन्होंने पैपराजी को उनकी लिमिट याद दिलाई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:00 AM IST
'हमारे सामने बदल लो कपड़े', पैपराजी के कमेंट पर भड़कीं जरीन खान; याद दिलाई लिमिट, बोलीं- 'हद में रहो'
Image Credit: गलत कमेंट सुनते ही भड़कीं जरीन खान

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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