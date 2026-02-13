Advertisement
trendingNow13108197
Hindi NewsबॉलीवुडZee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: चकाचौंध से दूर रहने वाले समाज के हीरोज होंगे सम्मानित

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: चकाचौंध से दूर रहने वाले समाज के हीरोज होंगे सम्मानित

समाज के शोर-शराबे के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी प्रचार-प्रसार के समाज में ऐसा काम करते हैं जो समाज को नई दिशा देने के लिए जरूरी होता है. ऐसे ही ‘अज्ञात’ वीरों को सलाम करने के लिए एक बार फिर लौट आया है Zee 24 Ghanta का विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम जिसका नाम है ‘अनन्य सम्मान’.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनन्य सम्मान 2026
अनन्य सम्मान 2026

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: Zee 24 Ghanta देश के उन वीरों को सलाम करने वाला है जो कभी भी किसी प्रचार के केंद्र में नहीं रहे. वो समाज की तरक्की में लगातार योगदान देते चले आ रहे हैं. ऐसे लोगों के लगातार समाज की भलाई के लिए किए गए कामों को करने के लिए उनका सम्मान के लिए अनन्य सम्मान अवॉर्ड 2026 का आयोजन किया गया है. इस अवॉर्ड में उन धुरंधरों को सम्मानित किया जाएगा जो समाज के कल्याण के लिए अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं. 

शूरवीरों को मिलेगा सम्मान

सम्मान का अर्थ किसी को सिर्फ ट्रॉफी देना नहीं है. सम्मान का असली मकसद ऐसी स्वीकृति, जो कहती है- आप अकेले नहीं हैं.दुनिया की चकाचौंध से दूर कई बार ऐसा होता है कि हम उन शूर वीरों को भूल जाते हैं.इस सबसे बड़े अनन्य सम्मान का आयोजन इन शूरवीरों को सम्मानित करने का है.  

Add Zee News as a Preferred Source

गर्व से चौड़ा होगा सीना

इस अवॉर्ड फंक्शन से जब नाम पुकारे जाएंगे तो कई लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा तो किसी की आंखें नम हो जाएंगी. शायद कोई छात्र अपने शिक्षक का नाम सुनकर थोड़ा और सीधा होकर बैठेगा. इन्हीं पलों के लिए तो यह आयोजन है.

ये शाम है खास

‘अनन्य’ शब्द आज कोई विशेषण नहीं...यह एक रिश्ता है. समय और इंसान के बीच का रिश्ता, परिश्रम और कृतज्ञता के बीच का रिश्ता, खामोशी और सम्मान के बीच का रिश्ता. ऐसा इसलिए क्योंकि सच्ची रोशनी कभी मंच पर नहीं बनती.वह इंसान के भीतर जन्म लेती है. जब वह रोशनी एक बार जल उठती है, तो बहुत दूर तक रास्ता दिखाती है. आज की शाम उसी रोशनी के आगे सिर झुकाने की है.

अनन्य सम्मान 2026 में अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को सम्मानित किया जाएगा. जिसमें आर्ट और कल्चर के अलावा लिटरेचर, खेल, म्यूजिक और फिल्म से जुड़े लोग शामिल है. ये 'अनन्य सम्मान 2026' 13 फरवरी की शाम 8 बजे से जी 24 घंटा पर टेलीकास्ट होंगे.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026

Trending news

ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू