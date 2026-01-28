Advertisement
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के बिगेस्ट अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस से लेकर डायरेक्टर तक कौन-कौन हुआ नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के बिगेस्ट अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस से लेकर डायरेक्टर तक कौन-कौन हुआ नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवॉर्ड का आगाज हो चुका है. इस अवॉर्ड का नाम 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' है. इस अवॉर्ड में इस बार 48 कैटेगरी रखी गई है. तो चलिए आपको बताते हैं कि पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म और किस सितारे को जगह मिली.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:15 PM IST
जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: साल 2026 के सबसे धमाकेदार अवॉर्ड 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' का आगाज हो चुका है. ये अवॉर्ड 29 जनवरी को 'द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट' में होगा. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं. इस मचअवेटेड अवॉर्ड की कुल 48 कैटेगरी है. जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स से लेकर टेक्निकल फील्ड में फिल्म्स और सितारे नॉमिनेट हुए हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म और सितारे को नॉमिनेट किया गया.

पॉपुलर अवॉर्ड्स फिल्म्स

 

1.बेस्ट फिल्म 

 

कैटेगरी        नॉमिनेशन फिल्म नाम
          1. धूमकेतु धूमकेतु
  2. ओंको की खोठिन ओंको की खोठिन
  3. गृहप्रवेश गृहप्रवेश
  4. आमार बॉस आमार बॉस
  5. शर्तापोर शर्तापोर
  6. एई रात तोमार आमार एई रात तोमार आमार
  7. रघु डाकात रघु डाकात
  8. प्रजातिपति 2 प्रजातिपति 2
  9. द एकेन – बनारस ए बिभीषिका द एकेन – बनारस ए बिभीषिका

 

2.बेस्ट डायरेक्टर

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. कौशिक गांगुली धूमकेतु
2, सौरव पालोधी ओंको की खोठिन
3. सुभ्रजीत मित्र देवी चौधुरानी
4. नंदिता रॉय एवं शिबोप्रसाद मुखर्जी  आमार बॉस
5. अन्नपूर्णा बसु शर्तापोर
6. इंद्रदीप दासगुप्ता गृहप्रवेश
7. परम्ब्रत चट्टोपाध्याय एई रात तोमार आमार
8. सृजित मुखर्जी शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
9. ध्रुबो बनर्जी रघु डाकात
10. अभिजीत सेन प्रजातिपति 2

 

3.बेस्ट एक्टर मेल (फिल्म)

 

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. देव (दीपक अधिकारी)  धूमकेतु 
2. जीतू कमल  गृहप्रवेश
3. प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय देवी चौधुरानी
4. शिबोप्रसाद मुखर्जी आमार बॉस
5. अबीर चट्टोपाध्याय रक्तबीज 2
6. ऋत्विक चक्रवर्ती  मृगया: द हंट (2025)
7. अंजन दत्त एई रात तोमार आमार
8. कौशिक गांगुली  शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
9. देव  रघु डाकात
10. देव  प्रजातिपति 2
11. अनिर्बान चक्रवर्ती द एकेन – बनारस ए बिभीषिका

 

4.बेस्ट एक्टर फीमेल (फिल्म)

 

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. सुभाष्री गांगुली लाव्हो गौरांगर नाम रे
2. सुभाष्री गांगुली गृहप्रवेश
3. श्राबंती चटर्जी   देवी चौधुरानी
4. मिमी चक्रवर्ती रक्तबीज 2
5. कोएल मलिक मितिन: एकटी खुनीर सन्धानाय
6. कोएल मलिक शर्तापोर
7. कौशानी मुखर्जी किलबिल सोसाइटी
8. इधिका पाल रघु डाकात
9. ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पुरातन
10. रुक्मिणी मैत्र बिनोदिनी

 

5.बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल (फिल्म)

 

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. ब्रात्य बसु लाव्हो गौरांगर नाम रे
2. रुद्रनील घोष धूमकेतु
3. अमित साहा द अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स
4. अंकुश हाजरा रक्तबीज 2
5. रंजीत मलिक शर्तापोर
6. कौशिक गांगुली  गृहप्रवेश
7. अनिर्बान भट्टाचार्य रघु डाकात
8. श्यामल चक्रवर्ती पोक्खीराजेर डिम
9. मिथुन चक्रवर्ती प्रजातिपति 2
10. सास्वत चटर्जी द एकेन – बनारस ए बिभीषिका

 

6.बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल (फिल्म)

 

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. दीपान्विता नाथ ओंको की कोठिन
2. प्रियंका सरकार  मृगया: द हंट (2025)
3. बिबृति चट्टोपाध्याय देवी चौधुरानी
4. अनुशुआ मजूमदार रास… हारिये जावा बांगालीदेर गल्पो
5. कौशानी मुखर्जी रक्तबीज 2
6. सोहिनी सेनगुप्ता  गृहप्रवेश
7. सोहिनी सरकार  रघु डाकात
8. अपराजिता आध्या प्रजातिपति 2
9. इशा साहा द एकेन – बनारस ए बिभीषिका

 

7.बेस्ट फिल्म क्रिटिक च्वॉइस

 

  नॉमिनेशन फिल्म नाम
1. मृगया: द हंट (2025 मृगया: द हंट (2025
2. लाव्हो गौरांगर नाम रे लाव्हो गौरांगर नाम रे
3. ओंको की खोठिन ओंको की खोठिन
4. मानिक बंद्योपाध्यायेर पुतुलनाचेर इतिहास मानिक बंद्योपाध्यायेर पुतुलनाचेर इतिहास
5. देवी चौधुरानी देवी चौधुरानी
6. बिनोदिनी बिनोदिनी
7. शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
8. पोक्खीराजेर डिम पोक्खीराजेर डिम

 

8.बेस्ट एक्टर मेल फिल्म क्रिटिक च्वॉइस

 

  नॉमिनेशन फिल्म नाम
1. ऋत्विक चक्रवर्ती मृगया: द हंट (2025)
2. दिव्यज्योति दत्ता लाव्हो गौरांगर नाम रे
3. बिक्रम चट्टोपाध्याय रास… हारिये जावा बांगालीदेर गल्पो
4. प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय देवी चौधुरानी
5. कौशिक सेन  शर्तापोर
6. परम्ब्रत चट्टोपाध्याय शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
7. अनिर्बान भट्टाचार्य पोक्खीराजेर डिम
     

 

9.बेस्ट एक्टर फीमेल फिल्म क्रिटिक च्वॉइस

 

  नॉमिनेशन  फिल्म नाम
1. जया अहसान  मानिक बंद्योपाध्यायेर पुतुलनाचेर इतिहास
2. श्राबंती चटर्जी  देवी चौधुरानी
3. राखी गुलजार आमार बॉस
4. सुभाष्री गांगुली गृहप्रवेश
5. अपर्णा सेन एई रात तोमार आमार
6. अनन्या चट्टोपाध्याय शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
7. रुक्मिणी मैत्र बिनोदिनी
8. अनूमेघा बनर्जी  पोक्खीराजेर डिम

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24

