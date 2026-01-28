Advertisement
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: किस फिल्म ने टेक्निकल मामले में मारी बाजी तो किस मूवी में सितारों के बेस्ट थे कॉस्ट्यूम? नॉमिनेशन फुल लिस्ट

हिंदी सिनेमा की तरह बंगाली सिनेमा की भी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. यहां तक कि कई बंगाली फिल्मों का हिंदी में रीमेक भी हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है.तो चलिए आज हम आपको बंगाल के सबसे बड़े अवॉर्ड में नॉमिनेटेड टेक्निकल फिल्म कैटेगरी और सितारों के बारे में बताते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:20 PM IST
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: हिंदी सिनेमा की तरह बंगाली सिनेमा की भी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. यहां तक कि कई बंगाली फिल्मों का हिंदी में रीमेक भी हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है. अगर आप बंगाली सिनेमा के दीवाने है तो आपको बंगाल के दिग्गज सितारों को एक साथ घर बैठे देखने का मौका है. 29 जनवरी को बंगाल के सबसे बड़े अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' हो रहा है. जिसमें आपके फेवरेट सितारे एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि टेक्निकल कैटेगरी में किस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग तो किसे बेस्ट साउंड एडिटिंग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया.

टेक्निकल अवॉर्ड: फिल्म

1. बेस्ट सिनेमेटोग्राफी (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. सौमिल हलदर  धूमकेतु
2. प्रतिप मुखर्जी गृहप्रवेश
3. अनिर्बान चटर्जी देवी चौधुरानी
4. रम्यदीप साहा  सोनार केल्लाय जौकर धन
5. अनुप सिंह शर्थोपोर
6. शुभदीप नस्कर मृगया: द हंट (2025)
7. इंद्रनाथ मरिक किलबिल सोसाइटी
8. सौमिक हलदर पंखिराजेर डिम
9. प्रोसेन्जित चौधरी एई रात तोमार अमार
10. शुभंकर भार प्रजापति 2
11. टुबन द ईकेन – बनारस ई बिभीषिका

 

2. बेस्ट एडिटिंग (फिल्म)

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. शुभजीत सिंघा धूमकेतु
2. सृजित मुखर्जी   Lawho Gouranger Naam Rey
3.  सुजय दत्ता राय  देवी चौधुरानी
4. मलय लाहा रक्तबीज 2
5. संग्लाप भौमिक मितिन: एकटी खूनीर संधानें
6. एमडी कलाम रघु डाकात
7. सुजय दत्ता राय प्रजापति 2

 

3. बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. अभिरूप डोलाई मृगया: द हंट (2025)
2. तन्मय चक्रवर्ती Lawho Gouranger Naam Rey
3. शुभ्रजीत मित्रा सोनार केल्लाय जौकर धन
4. कौशिक दास मितिन: एकटी खूनीर संधानें
5. नफीसा मंडल किलबिल सोसाइटी
6. शिबाजी पाल, बाबलू सिंघा  रघु डाकात
7. शिबाजी पाल पंखिराजेर डिम
8.  मृदुल और शस्वती  सोनार केल्लाय जौकर धन

 

4.बेस्ट साउंड डिजाइन (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. अदिप सिंह मांकी  Lawho Gouranger Naam Rey
2. सम्राट रॉय मृगया: द हंट (2025)
3. आदिप / अनिंदित  देवी चौधुरानी
4. तिर्थंकर मजूमदार और दीपंकर जोजो चाकी रक्तबीज 2
5. अदिप सिंह मांकी प्रजापति 2 
6. अदिप सिंह मांकी रघु डाकात
7. तन्मय साहा एई रात तोमार अमार

 

5. बेस्ट डायलॉग (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. कौशिक गांगुली धूमकेतु
2. सौरव पालोधी और सौमित देब ऑनको की खठिन
3. तत्वगता मुखर्जी और अंतरा बनर्जी  रास..हेरिये जाओआ बंगालिदेर गलपो
4. जीनिया सेन  रक्तबीज 2
5.  सौगता बसु सोनार केल्लाय जौकर धन
6. पद्मनाभ दासगुप्ता और अरिंदम सिल   मितिन: एकटी खूनीर संधानें
7.  सृजित मुखर्जी सोटयी बोले सोटयी किछु नेई
8. शुभदीप दास  प्रजापति 2
9. परमब्रता चट्टोपाध्याय  एई रात तोमार अमार

 

6.बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. सबर्णी दास Lawho Gouranger Naam Rey
2. सुछिष्मिता दासगुप्ता  रास..हेरिये जाओआ बंगालिदेर गलपो
3. पौलामी गुप्ता देवी चौधुरानी
4. जयंती सेन  सोनार केल्लाय जौकर धन
5. सृजानी चक्रवर्ती  मृगया: द हंट (2025)
6. सबर्णी दास  किलबिल सोसाइटी
7. संचिता पाल चक्रवर्ती  रघु डाकात
8. पूजा चटर्जी पंखिराजेर डिम
9. राजर्षि मुखर्जी और जयंती सेन प्रजापति 2

 

7. बेस्ट मेकअप (फिल्म)

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. प्रोसेन्जित दे (हरु) मृगया: द हंट (2025)
2. दिवंगत विक्रम गायकवाड़   धूमकेतु 
3. सोमनाथ कुण्डु  देवी चौधुरानी 
4. पापिया चंदा  आमार बॉस 
5.  प्रोसेन्जित दे शर्थोपोर 
6. सोमनाथ कुण्डु  Lawho Gouranger Naam Rey 
7.  मीर उनस  सोटयी बोले सोटयी किछु नेई 
8. सोमनाथ कुण्डु  रघु डाकात

 

8. बेस्ट एक्शन डायरेक्टर (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. जुदो रमु  धूमकेतु 
2. पी.के. स्वेन / मोहन   देवी चौधुरानी 
3. राजेश कन्नन  रक्तबीज 2 
4. सुनील रोड्रिग्स  मितिन: एकटी खूनीर संधानें 
5. एजाज गुलाब शेख, रजनीश शिंदे   रघु डाकात

 

9. बेस्ट कोरियोग्राफी (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. पंकज सील  मृगया: द हंट (2025)
2. अवयान रॉय  आमार बॉस 
3. मंगेश खेड़ेकर (मैगी)   रक्तबीज 2 
4. राहुल कुमार घोष  Lawho Gouranger Naam Rey 
5. डी. संकरैया, बाबा यादव  रघु डाकात

 

10. बेस्ट स्क्रीनप्ले (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. सौरव पालोधी और सौमित देब  ऑनको की खठिन 
2. समराग्नी बंद्योपाध्याय  गृहप्रवेश 
3. नंदिता रॉय   आमार बॉस 
4. सौगता बसु  सोनार केल्लाय जौकर धन 
5. शुभदीप दास  प्रजापति 2 
6. सृजित मुखर्जी  किलबिल सोसाइटी 
7. सुकार्य घोषाल  पंखिराजेर डिम 
8. पद्मनाभ दासगुप्ता   द ईकेन – बनारस ई बिभीषिका

 

11. बेस्ट स्टोरी (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. कौशिक गांगुली    धूमकेतु
2. सौरव पालोधी और सौमित देब   ऑनको की खठिन
3.  तत्वगता मुखर्जी  रास..हेरिये जाओआ बंगालिदेर गलपो 
4. सदीप भट्टाचार्य  शर्थोपोर 
5. सुछित्रा भट्टाचार्य  मितिन: एकटी खूनीर संधानें 
6. अविजित सेन और शुभदीप दास  प्रजापति 2
7. ध्रुव बैनर्जी, सुगता गुहा  रघु डाकात 
8. सुकार्य घोषाल  पंखिराजेर डिम 
9. चिरंजीव बोर्डोलोई  एई रात तोमार अमार

12. बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर (फिल्म)

 

  नॉमिनेटेड कलाकार फिल्म का नाम
1. अम्लान ए. चक्रवर्ती और बॉब एसएन   मृगया: द हंट (2025) 
2. इंद्रदीप दासगुप्ता  धूमकेतु 
3. बिक्रम घोष    देवी चौधुरानी 
4. बॉनी चटर्जी  रक्तबीज 2 
5.  रथिजीत भट्टाचार्य   सोनार केल्लाय जौकर धन 
6. अमित चटर्जी   शर्थोपोर 
7.  रथिजीत भट्टाचार्य   प्रजापति 2 
8. रथिजीत भट्टाचार्य  रघु डाकात 
9. इंद्रदीप दासगुप्ता    एई रात तोमार अमार

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24

