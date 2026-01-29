Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: हो गया बंगाल के सबसे बड़े अवॉर्ड शो का आगाज, जल्द बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस के नाम होंगे रिवील

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा के अगर आप जबरा फैन है तो 29 जनवरी की ये शाम आपके लिए काफी खास है. ‘द वेस्टिन राजारहाट’ सितारों की रौशनी से जगमगा हुआ है और हो भी क्यों ना...मौका 'जी 24 घंटा बिनोदने सेरा 24’ अवॉर्ड नाइट का जो है. इस मेगा अवॉर्ड शो ग्रैंड लेवल पर आयोजन किया गया है जिसमें बंगाली सिनेमाजगत के नामचीन सितारे पहुंच रहे हैं.

क्रिएटिविटी को सलाम करने का मंच

रेड कार्पेट पर सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. ये अवॉर्ड नाइट सिर्फ बंगाली सिनेमाजगत के दिग्गज सितारों को सम्मानित करने का मौका ही नहीं..बल्कि बंगाली सिनेमा, टेलीविजन, ओटीटी और डिजिटल दुनिया की क्रिएटिविटी को सलाम करने का एक मंच भी है.

टोटल 48 कैटेगरी

‘द वेस्टिन राजारहाट’की सितारों की चमचमाती रौशनी से जगमगा रहा है. टोटल 48 कैटेगरी में सितारों को सम्मानित किया जाएगा. जहां एक्टर-एक्ट्रेस से लेकर निर्देशक और टेक्निकल टीम की भी बारीकी को परखा जाएगा और उनके हुनर को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही बंगाली सिनेमा में लंबे वक्त से योगदान देने वाले सितारे को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से नवाजा जाएगा.

इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे सम्मानित

‘जी 24 घंटा बिनोदने सेरा 24’ की मेजबानी एक्टर रुद्रनील घोष, निर्देशक सृजित मुखोपाध्याय और मॉडल-एक्ट्रेस सौरसेनी मैत्र करेंगे. इस अवॉर्ड नाइट के लिए ये सितारे रिहर्सल में कई दिनों से बिजी हैं और इस मेगा शो के लिए रेडी हैं. बेस्ट फिल्म के साथ-साथ बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस, बेस्ट निर्देशन के लिए नॉमिनेनश तो पहले ही हो चुके हैं. इसके साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स और नेट इन्फ्लुएंसर्स को भी उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जाएगा.

क्यों खास है जी 24 घंटा का यह अवॉर्ड शो?

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24) इसलिए भी खास है, क्योंकि ये स्टार पावर नहीं बल्कि टैलेंट को पहचानता है. इसके साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं के हुनर को सलाम करता है. इसी वजह से ये अवॉर्ड शो दर्शकों और इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुका है.

कब और कहां देख सकते हैं ये अवॉर्ड शो?

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो का 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को 'द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट' में आयोजन किया गया है. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी को शाम 5 बजे सिर्फ Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं. बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो में डांस परफॉर्मेंस, लाइव म्यूजिकल और इमोशनल ट्रिब्यूट सेंगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा. बंगाली सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे रेड कार्पेट पर अपना स्टाइल और ग्रेस से महफिल सजाएंगे और लाइमलाइट लूटेंगे.