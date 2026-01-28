Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: आखिर कौन है बंगाली आवाज का जादूगर? कौन सा मेल-फीमेल सिंगर किस गाने के लिए हुआ नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली म्यूजिक की दीवानगी अलग होती है. ये गाने ना केवल दिल बल्कि दिमाग पर भी ऐसा असर डालते हैं कि लोग अक्सर इन गानों की मधुर धुन में खो जाते हैं. अगर आप भी बंगाली गानों के शौकीन हैं और सिंगर की आवाज का जादू आपको मंत्र मुग्ध कर देता है तो बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें. ये 29 जनवरी को कोलकाता में होगा जिसका टेलीकास्ट 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे Zee 24 Ghanta पर होगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि बंगाली आवाज के जादूगर में किस सिंगर को किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है.

पॉपुलर अवॉर्ड: म्यूजिक

1. बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल

Add Zee News as a Preferred Source

नॉमिनेटेड सिंगर फिल्म नाम 1. अनुपम रॉय "मां" – धूमकेतु 2. अरिजीत सिंह "गाने गाने" – धूमकेतु 3. अरिजीत सिंह "खौने गोरचंद खौने काला"- Lawho Gouranger Naam Rey 4. कबीर सुमन "शे चले गेलेओ"- Lawho Gouranger Naam Rey 5. देबायन बनर्जी "मेघपिओन" – गृहप्रवेश 6. जीत गांगुली प्रजापति 2 7. रूपम इस्लाम "मयार खेलारे" – मितिन: एकटी खूनीर संधानें 8. अर्मान राशिद खान "सैयां बिना" – गृहप्रवेश 9. ईशान मित्रा "झिलमिल लगे रे" – रघु डाकात

2. बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल

नॉमिनेटेड सिंगर फिल्म का नाम 1. अंतरा नंदी "बशंतकाल"- Lawho Gouranger Naam Rey 2. जयती चक्रवर्ती "दियाखो दियाखो कनाइए" – Lawho Gouranger Naam Rey 3. श्रेय घोषाल "गाने गाने" – धूमकेतु 4. मधुबंती बागची "मनेरो तो मन भालो नेई" – गृहप्रवेश 5. प्रश्मिता पॉल "बशंता डेकेचे अमाके" – आमार बॉस 6. लग्नजीता चक्रवर्ती "भेङे जाये" – शर्थोपोर 7. अरुणिता कांजीलाल "थेहर जाओ" – मितिन: एकटी खूनीर संधानें 8. अंतरा मित्रा "सैयां बिना" – गृहप्रवेश 9. सोमलता आचार्य चौधरी "नेई तुमी आगर मोतो" – किलबिल सोसाइटी 10. इमान चक्रवर्ती "सुझान मझी रे" – शर्थोपोर

3. बेस्ट एलबम (फिल्म)

नॉमिनेशन फिल्म/ एलबम का नाम 1. धूमकेतु धूमकेतु 2. प्रजापति 2 प्रजापति 2 3. मितिन: एकटी खूनीर संधानें मितिन: एकटी खूनीर संधानें 4. Lawho Gouranger Naam Rey Lawho Gouranger Naam Rey 5. किलबिल सोसाइटी किलबिल सोसाइटी 6. गृहप्रवेश गृहप्रवेश

4.बेस्ट एलबम (नॉन- फिल्म)

नॉमिनेशन एलबम का नाम 1. लखिछड़ा खुंजे नी जीवन ता के 2. सत्यकी बनर्जी ओ श्यामा 3. शिलादित्य चक्रवर्ती चांद 4. सिलाजीत मजूमदार इंग्लिश ई बंगला 5. समंतक सिन्हा रोबे निरोबे 6. सोमलता आचार्य चौधरी चेना घुरी 7. मेलर गान हूलिगनिज्म

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: पॉपुलर टेलीविजन शोज में ये सितारे हुए नॉमिनेट, क्या इसमें है आपका फेवरेट?

5. बेस्ट लिरिस्क