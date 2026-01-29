Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बनीं प्रश्मिता पॉल

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के विजेताओं के नाम का ऐलान हो चुका है. इस बार के अवॉर्ड शो में एक्टर रुद्रनील घोष, निर्देशक सृजित मुखोपाध्याय और मॉडल-एक्ट्रेस सौरसेनी मैत्र ने स्टेज संभाला. वहीं, फैंस बेसब्री से अपने फेवरेट स्टार को विनर बनते देखने का इंतजार कर रहे हैं. जिसमें बेस्ट मेल सिंगर के नाम का ऐलान होना था और वो पल भी आ गया. अवॉर्ड शो में फाइनली बेस्ट प्लेबैक सिंगर के नाम का ऐलान हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि किसे मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का ख़िताब.

इस साल का अवॉर्ड शो इसलिए भी खास है क्योंकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) कैटेगरी में मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह को नामांकित किया गया है. हालांकि, अवॉर्ड से ठीक एक दिन पहले अरिजीत सिंह के संन्यास की घोषणा ने पूरे कार्यक्रम को भावुक बना दिया. वहीं, इस साल अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवॉर्ड मिला है. जबकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का ख़िताब प्रश्मिता पॉल को दिया गया है.

इनके बीच थी कांटे की टक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

1. बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल

नॉमिनेटेड सिंगर फिल्म नाम 1. अनुपम रॉय "मां" – धूमकेतु 2. अरिजीत सिंह "गाने गाने" – धूमकेतु 3. अरिजीत सिंह "खौने गोरचंद खौने काला"- Lawho Gouranger Naam Rey 4. कबीर सुमन "शे चले गेलेओ"- Lawho Gouranger Naam Rey 5. देबायन बनर्जी "मेघपिओन" – गृहप्रवेश 6. जीत गांगुली प्रजापति 2 7. रूपम इस्लाम "मयार खेलारे" – मितिन: एकटी खूनीर संधानें 8. अर्मान राशिद खान "सैयां बिना" – गृहप्रवेश 9. ईशान मित्रा "झिलमिल लगे रे" – रघु डाकात

2. बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल

नॉमिनेटेड सिंगर फिल्म का नाम 1. अंतरा नंदी "बशंतकाल"- Lawho Gouranger Naam Rey 2. जयती चक्रवर्ती "दियाखो दियाखो कनाइए" – Lawho Gouranger Naam Rey 3. श्रेय घोषाल "गाने गाने" – धूमकेतु 4. मधुबंती बागची "मनेरो तो मन भालो नेई" – गृहप्रवेश 5. प्रश्मिता पॉल "बशंता डेकेचे अमाके" – आमार बॉस 6. लग्नजीता चक्रवर्ती "भेङे जाये" – शर्थोपोर 7. अरुणिता कांजीलाल "थेहर जाओ" – मितिन: एकटी खूनीर संधानें 8. अंतरा मित्रा "सैयां बिना" – गृहप्रवेश 9. सोमलता आचार्य चौधरी "नेई तुमी आगर मोतो" – किलबिल सोसाइटी 10. इमान चक्रवर्ती "सुझान मझी रे" – शर्थोपोर

कब टेलीकास्ट होगा ये शो

बता दें कि बंगाली सिनेमा लवर्स का पसंदीदा शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट का प्रसारण टीवी पर 8 फरवरी की शाम 5.30 बजे शुरू हो जाएगा. वहीं, 7 बजे टीवी पर ये शो ऑन एयर हो जाएगा. अगर आप भी बंगाली गानों के शौकीन हैं और सिंगर की आवाज का जादू आपको मंत्र मुग्ध कर देता है तो बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें.