Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ओटीटी टेक्निकल कैटेगरी में किसका पलड़ा भारी? देखें पूरी नॉमिनेशन लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: साल 2026 का सबसे बड़ा धमाकेदार अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' का आगाज हो चुका है. हिंदी सिनेमा की तरह बंगाली सिनेमा की भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. अगर आप भी बंगाली सिनेमा के दीवाने है तो आपको बंगाल के दिग्गज सितारों को एक साथ देखने का जबरदस्त मौका है. 29 जनवरी को बंगाल के सबसे बड़े अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' हो रहा है. ऐसे में आज हम आपको ओटीटी टेक्निकल कैटेगरी में किस सीरीज और प्रोडक्शन हाउस को नॉमिनेट किया गया है.
पॉपुलर टेक्निकल अवॉर्ड्स – OTT
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी (ओटीटी)
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|अर्नब रिंगो बनर्जी
|जैसलमेर जोमजोमाट
|क्लिक
|2.
|तुर्जा घोष
|रोंकिनी भवन
|जी 5
|3.
|तुर्जा घोष
|डायनी
|होइचोई
|4.
|राम्यदीप साहा
|अनुसंधान
|होइचोई
|5.
|प्रसेनजीत कोले
|गणशत्रु (सजल बरुई)
|जी 5
|6.
|ईश्वर बारिक
|तोमाके बुझिना प्रियो
|अड्डाटाइम्स
बेस्ट एडिटिंग ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|सुमित सी
|भोग
|होइचोई
|2.
|सुभजीत सिंघा
|डायनी
|होइचोई
|3.
|संग्लप भौमिक
|फेलुदा गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य
|होइचोई
|4.
|स्वर्णवा चक्रवर्ती
|रोंकिनी भवन
|जी 5
|5.
|एम.डी. कलाम
|तोमाके बुझिना प्रियो
|अड्डाटाइम्स
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|रिद्धी बासक
|जूली
|अड्डाटाइम्स
|2
|सालिनी मित्रा
|डायनी
|होइचोई
|3.
|माणिक साहा
|फेलुदा गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य
|होइचोई
|4.
|निरंजन भट्टाचार्य
|गणशत्रु
|जी 5
|5.
|सालिनी मित्रा
|बीरांगना
|होइचोई
|6.
|बाबलू सिंहा और शिबाजी पाल
|अनुसंधान
|होइचोई
बेस्ट साउंड डिजाइन ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|आदिप सिंह मांकी
|भोग
|होइचोई
|2.
|सृजन देव
|डायनी
|होइचोई
|3.
|अमित कुमार दत्ता
|फेलुदा गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य
|होइचोई
|4.
|श्रीजीत गुप्ता
|अनुसंधान
|होइचोई
|5.
|सम्राट रॉय
|गणशत्रु
|जी 5
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|प्रणजल दास
|डिटेक्टिव चारुलता
|क्लिक
|2.
|मैनक मजूमदार
|डायनी
|होइचोई
|3.
|नबरुण बोस
|भोग
|होइचोई
|4.
|अभिषेक भट्टाचार्य
|1954
|फ्राइडे
|5.
|शिबाशिष बनर्जी
|रोंकिनी भवन
|जी 5
|6.
|अमित चटर्जी
|गणशत्रु
|जी 5
|7.
|सौम्यदीप बसाक
|तोमाके बुझिना प्रियो
|अड्डाटाइम्स
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|सयानी गोस्वामी
|जूली
|अड्डाटाइम्स
|2.
|अविषेक रॉय
|डायनी
|होइचोई
|3.
|सयानी गोस्वामी
|भोग
|होइचोई
|4.
|सबर्णी दास
|अनुसंधान
|होइचोई
|5.
|संदीप जायसवाल
|पुरो पुरी एकेन
|होइचोई
|6.
|अद्रिजा भौमिकं
|बीरांगना
|होइचोई
|7.
|जयंती सेन
|गणशत्रु
|जी 5
बेस्ट मेक-अप ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|सौरव गांगुली
|जूली
|अड्डाटाइम्स
|2.
|अविजित दास और सानु सिंहा रॉय
|डायनी
|होइचोई
|3.
|अविजित दास
|भोग
|होइचोई
|4.
|मीर यूनुस और सौरभ मित्रा
|अनुसंधान
|होइचोई
|5.
|तन्मय रॉय
|गणशत्रु
|जी 5
बेस्ट स्क्रीनप्ले ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|सुदीप दास
|खोजेछी तोके रात बेराते
|अड्डाटाइम्स
|2.
|निर्झर मित्रा, शायक रॉय और नीलांजना चक्रवर्ती
|डायनी
|होइचोई
|3.
|अयान चक्रवर्ती और सम्राग्नी बंद्योपाध्याय
|अनुसंधान
|होइचोई
|4.
|श्रीजीब (कोयल गांगुली)
|बीरांगना
|होइचोई
|5.
|समिक रॉय चौधरी और बैशाली बागची
|गणशत्रु
|जी 5
|6.
|कमलेश्वर मुखर्जी और सुभदीप गांगुली
|फेलुदा गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य
|होइचोई
बेस्ट स्टोरी ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|जॉयदीप बनर्जी और सुमित देव
|डिटेक्टिव चारुलता
|क्लिक
|2.
|सौविक भट्टाचार्य
|तोमाके बुझिना प्रियो
|अड्डाटाइम्स
|3.
|सुदीप दास
|खोजेछी तोके रात बेराते
|अड्डाटाइम्स
|4.
|निर्झर मित्रा, शायक रॉय और नीलांजना चक्रवर्ती
|डायनी
|होइचोई
|5.
|अविक सरकार
|भोग
|होइचोई
|6.
|सुजन दासगुप्ता और श्रीजीब
|पुरो पुरी एकेन
|होइचोई
|7.
|अब्बास अली
|1954
|फ्राइडे
|8.
|अभ्र चक्रवर्ती, अरित्र सेन और गौतम कुलसी
|जूली
|अड्डाटाइम्स
बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|जॉयदीप बनर्जी
|डिटेक्टिव चारुलता
|क्लिक
|2.
|अरिजीत टोटन चक्रवर्ती
|तोमाके बुझिना प्रियो
|अड्डाटाइम्स
|3.
|सृजीत मुखर्जी
|फेलुदा फेरोत – जतो कांडो काठमांडूते
|अड्डाटाइम्स
|4.
|राजा चंदा
|बिभीषण
|जी 5
|5.
|समिक रॉय चौधरी
|गणशत्रु
|जी 5
|6.
|अभिरूप घोष
|गणशत्रु
|जी 5
|7.
|अभ्रजीत सेन
|रोंकिनी भवन
|जी 5
|8.
|निर्झर मित्रा
|डायनी
|होइचोई
|9.
|जॉयदीप मुखर्जी
|पुरो पुरी एकेन
|होइचोई
|10.
|अदिति रॉय
|अनुसंधान
|होइचोई
|11.
|कमलेश्वर मुखर्जी
|फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य
|होइचोई
बेस्ट डायलॉग ओटीटी
|
|नॉमिनेशन
|वेब सीरीज का नाम
|प्रोडक्शन हाउस
|1.
|सुमित देव
|डिटेक्टिव चारुलता
|क्लिक
|2.
|सुमित देव
|गणशत्रु
|जी 5
|3.
|सुदीप दास
|खोजेछी तोके रात बेराते
|अड्डाटाइम्स
|4.
|पद्मनाभ दासगुप्ता
|पुरो पुरी एकेन
|होइचोई
|5.
|सम्राग्नी बंद्योपाध्याय
|अनुसंधान
|होइचोई
|6.
|श्रीजीब (कोयल गांगुली)
|बीरांगना
|होइचोई
बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर
|
|नॉमिनेशन
|1.
|आइवी घोष
|2.
|मुकुल कुमार जना
|3.
|निरंजन मंडल
|4.
|प्रणब पॉल
|5.
|प्रीति सरकार
|6.
|सैकत डे
|7.
|शमिक अधिकारी
|8.
|सिंगिनी चौधरी
|9.
|उन्मेष गांगुली
|10.
|उषा