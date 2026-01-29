Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: देव ने जीता बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड तो इन दो हसीनों का रहा दबदबा, देखें बेस्ट एक्ट्रेस का नाम

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 'जी 24 घंटा बिनोदने सेरा 24' की मेज़बानी अभिनेता रुद्रनील घोष, निर्देशक सृजित मुखर्जी और मॉडल-अभिनेत्री सौरसेनी मैत्र कर रहे हैं. बेस्ट फिल्म के साथ-साथ बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकन पहले ही जमा हो चुके हैं.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: साल 2026 के सबसे धमाकेदार अवॉर्ड 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' का आगाज हो चुका है. ऐसे में गुरुवार को द वेस्टिन, राजारहाट किसी टिनसेल टाउन से कम नहीं लग रहा है. रंग-बिरंगे रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर रेड कार्पेट और रेट्रो विंटेज प्रोजेक्टर मॉडल तक पूरा माहौल जगमगा रहा है. ‘जी 24 घंटा बिनोदने सेरा 24’ को दुल्हन की तरह सजाया गया है. इस मेगा अवॉर्ड शो में कुल 24 कैटेगरी में सम्मान दिए जाएंगे. यहां सिर्फ अभिनेता-अभिनेत्रियों के ग्लैमर ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे काम करने वाले निर्देशक और टेकनिशियन के बेहतरीन काम का भी सराहा जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया गया.
'जी 24 घंटा बिनोदने सेरा 24' की मेज़बानी अभिनेता रुद्रनील घोष, निर्देशक सृजित मुखर्जी और मॉडल-अभिनेत्री सौरसेनी मैत्र कर रहे हैं. बेस्ट फिल्म के साथ-साथ बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकन पहले ही जमा हो चुके हैं. लेकिन हर किसी को उस पल का इंतजार था, जिसमें बेस्ट एक्टर के नाम का ऐलान होना था और वो पल भी आ गया. अवॉर्ड शो में फाइनली बेस्ट एक्टर मेल और फीमेल दोनों के ही नाम का ऐलान हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि किसने अपने नाम की ये ट्रॉफी है. इस बार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड देव को फिल्म प्रजातिपति 2 के लिए मिला है. जबकि बेस्ट एक्टर फीमेल का खिताब सुभाष्री गांगुली (गृहप्रवेश) और कोएल मलिक (शर्तापोर) ने अपने नाम किया है.
इनके बीच थी कांटे की टक्कर
|नॉमिनेशन
|फिल्म नाम
|1.
|देव (दीपक अधिकारी)
|धूमकेतु
|2.
|जीतू कमल
|गृहप्रवेश
|3.
|प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय
|देवी चौधुरानी
|4.
|शिबोप्रसाद मुखर्जी
|आमार बॉस
|5.
|अबीर चट्टोपाध्याय
|रक्तबीज 2
|6.
|ऋत्विक चक्रवर्ती
|मृगया: द हंट (2025)
|7.
|अंजन दत्त
|एई रात तोमार आमार
|8.
|कौशिक गांगुली
|शोट्टी बोले शोट्टी किछु नेई
|9.
|देव
|रघु डाकात
|10.
|देव
|प्रजातिपति 2
|11.
|अनिर्बान चक्रवर्ती
|द एकेन – बनारस ए बिभीषिका
|नॉमिनेशन
|फिल्म नाम
|1.
|सुभाष्री गांगुली
|लाव्हो गौरांगर नाम रे
|2.
|सुभाष्री गांगुली
|गृहप्रवेश
|3.
|श्राबंती चटर्जी
|देवी चौधुरानी
|4.
|मिमी चक्रवर्ती
|रक्तबीज 2
|5.
|कोएल मलिक
|मितिन: एकटी खुनीर सन्धानाय
|6.
|कोएल मलिक
|शर्तापोर
|7.
|कौशानी मुखर्जी
|किलबिल सोसाइटी
|8.
|इधिका पाल
|रघु डाकात
|9.
|ऋतुपर्णा सेनगुप्ता
|पुरातन
|10.
|रुक्मिणी मैत्र
|बिनोदिनी
कब टेलीकास्ट होगा ये शो
बता दें कि बंगाली सिनेमा लवर्स का पसंदीदा शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की अवॉर्ड नाइट का प्रसारण टीवी पर 8 फरवरी की शाम 5.30 बजे शुरू हो जाएगा. वहीं, 7 बजे टीवी पर ये शो ऑन एयर हो जाएगा. अगर आप भी बंगाली गानों के शौकीन हैं और सिंगर की आवाज का जादू आपको मंत्र मुग्ध कर देता है तो बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें.
