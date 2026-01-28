Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कल होगा बड़ा धमाका, OTT अवॉर्ड्स में कौन मारेगा बाजी? देखें नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: साल 2026 का सबसे बड़ा धमाकेदार अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' का आगाज हो चुका है. इस अवॉर्ड शो का आयोजन 29 जनवरी 2026 को 'द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट' में होगा. इस अवॉर्ड शो में बंगाली सिनेमा इंडस्ट्री के कई नामचीन सितारों को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि पॉपुलर अवॉर्ड ओटीटी की कैटेगरी में किस सितारे को किस सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया.

पॉपुलर अवॉर्ड्स – OTT

1. बेस्ट वेब सीरीज (OTT

नॉमिनेशन वेब सीरीज का नाम 1. डिटेक्टिव चारुलता डिटेक्टिव चारुलता 2. फेलुदा रिटर्न्स – जबात कांड काठमांडू फेलूदा फेरोत – जॉतो कांडो काठमांडूते 3. भोग भोग 4. पुरो पुरी एकेन पुरो पुरी एकेन 5. गणशत्रु गणशत्रु 6. रोंकिनी भवन रोंकिनी भवन 7. फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रह फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रह 8. 1954 1954

बेस्ट एक्टर- मेल (OTT)

नॉमिनेशन वेब सीरीज का नाम 1. शांतिलाल मुखर्जी @Followers 2. गौरव चटर्जी जुली 3. टोता रॉय चौधरी फेलूदा फेरोत – जॉतो कांडो काठमांडूते 4. अनिर्बान चक्रवर्ती पुरो पुरी एकेन 5. रुद्रनील घोष गणशत्रु 6. अनिर्बान भट्टाचार्य भोग 7. ऋत्विक चक्रवर्ती एडवोकेट अचिंत आचार्य 2 8. सौरव दास 1954 9. टोता रॉय चौधरी फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रहस्य

बेस्ट एक्ट्रेस – महिला (ओटीटी)

नॉमिनेशन वेब सीरीज का नाम 1. सुरंगना बंद्योपाध्याय डिटेक्टिव चारुलता 2. पाओली दाम जूली 3 मिमी चक्रवर्ती डाइनी 4. प्रियंका सरकार लोज्जा 2 5. संदिप्ता सेन बीरांगना 6. सुभाष्री गांगुली अनुसंधान 7. श्यामौप्ति मुदली रोंकिनी भवन 8. पाओली दाम गणशत्रु

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर – पुरुष (ओटीटी)

नॉमिनेशन वेब सीरीज का नाम 1. देबमाल्या गुप्ता डिटेक्टिव चारुलता 2. कौशिक सेन जूली 3. अनिर्बान चक्रवर्ती फेलूदा फेरोत–जावतो कांडो काठमांडुते 4. अमित साहा बिभीषण 5. देबोप्रियो मुखर्जी बिभीषण 6. अनिरुद्ध गुप्ता रोंकिनी भवन 7. निरंजन मंडल बीरांगना

बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री – महिला (ओटीटी)