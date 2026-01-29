Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: OTT पॉपुलर अवॉर्ड्स में किसने मारी बाजी, किसे मिला बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का खिताब? देखें विनर लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है. इस बा 48 कैटेगरी में विनर्स के नाम का ऐलान हुआ है. इस वक्त फैंस की निगाहें बेस्ट एक्टर और एक्टेस के नाम पर टिकी हुई है, लेकिन हम आपको ओटीटी पॉपुलर अवॉर्ड के नाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज, एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस के नाम के बारे में बताने जा रहे हैं.

बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 में बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड गणशत्रु को मिला है. यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी. बेस्ट वेब सीरीज के नॉमिनेशन में 8 सीरीज शामिल हुई थी. जिनमें डिटेक्टिव चारुलता, फेलुदा रिटर्न्स – जबात कांड काठमांडू, भोग, पुरो पुरी एकेन, गणशत्रु, रोंकिनी भवन, फेलुदार गोयेंदागिरी: रॉयल बंगाल रह और 1954 शामिल हुई थी. इन सभी वेब सीरीज में गणशत्रु ने अवॉर्ड अपने नाम किया.

देखें ओटीटी- पॉपुलर अवॉर्ड्स की लिस्ट

बेस्ट वेब सीरीज- गणशत्रु (Ganoshotru)

बेस्ट एक्टर- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2)

बेस्ट एक्ट्रेस- मिमी चक्रवर्ती (डायनी - Dainee

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- कौशिक सेन (जूली )

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन)

कई बड़े सितारे हुए अवॉर्ड में शामिल

इस अवॉर्ड शो में मनोरंजन की दुनिया के तमाम बड़े सितारे, चेहरे, निर्देशक और संगीतकार शामिल हुए हैं. इस साल के नामांकन में देव, सुभाश्री गांगुली, प्रसनजीत चटर्जी और श्राबंती चटर्जी जैसे दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था. अवॉर्ड शो में कई शानदार परफॉर्मेंस और दिल जीतने वाले पल देखने को मिले. जिन्होंने फैंस का ध्यान खींच लिया. यह शो न केवल बंगाली सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह उन कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.