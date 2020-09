IAmSushant: सुशांत को इंसाफ के लिए ZEE NEWS की मुहिम को जबरदस्त समर्थन, आप भी जुड़िए

नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में इंसाफ के लिए ZEE NEWS के सबसे बड़े डिजिटल आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. #IAmSushant सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर और फेसबुक पर टॉप ट्रेंड में है. सुशांत के लिए सबसे बड़ा सामाजिक अभियान #IAmSushant कुछ ही देर में ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड करने लगा.

आप भी जुड़िए इस अभियान से

सुशांत केस में शुरू में लंबे समय तक लोगों ने CBI की जांच की मांग की और मुहिम चलाई. वहीं, अब भी सोशल मीडिया पर लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं. सुशांत को न्याय दिलाने के लिए ZEE NEWS ने अंतरराष्‍ट्रीय मुहिम चलाई है. आप भी #IAMSushant पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं और इस अभियान से जुड़ सकते हैं. बता दें, इस मुहिम में देश की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो गई हैं.

अभियान से जुड़ी कंगना रनौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी हैं. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक लंबे नोट के साथ ZEE NEWS की इस मुहिम को आगे बढ़ाया है. कंगना ने ट्विटर पर एक बार फिर करण जौहर के ग्रुपिज्म को पर्दाफाश किया है. #IAmSushant के हैशटैग के साथ लिखा है, 'यहा एक सार्वजनिक प्रमाण है कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित होता है, लोग हमें धमकाने के लिए पुरस्कृत होते हैं, @NotSoSnob करण जौहर प्रोडक्शन हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, इस तरह से वह खुलेआम गुंडई करते हैं और मुझे अपमानित करते हैं.' वहीं, वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने कहा है, 'पूरा देश अब एक आवाज में #मैं_भी_सुशांत' बोल रहा है. आप भी #IAMSushant पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं.

Here is a public proof of how an outsider is mentally and emotionally lynched, people get rewarded for bullying us, @NotSoSnob is the creative director of Karan Johar production house, this is how he openly bullies and humiliates me #IAmShushant https://t.co/C5XHspMukp

I was also called bipolar, a sexual predator, I was slt shamed, they isolated and banned me, eventually entire media banned me n my films as well, and mafia openly declared my tragic end, and all this happened in full public glare, no one said anything #IAmSushant

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 30, 2020