Zee News Select: मनोरंजन की ये 10 बड़ी खबरें, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए| 11 September 2022

1. Naagin फेम एक्ट्रेस ने चोरी छिपे कर ली सगाई, एक्टर छोड़ सरकारी अधिकारी को बनाया हमसफर

TV Actress: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन (Ankita Lokhande Vicky Jain) के बाद अब एक और टीवी एक्ट्रेस, एक नॉन-एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. इस एक्ट्रेस ने चोरी-छिपे सगाई भी कर ली है..

2. Rupali Ganguly: अनुपमा को आया अनुज बहुत तेज गुस्सा, 'इमली' ने आग में और डाल दिया घी

Anupama Gets Angry: 'स्टार परिवार' में कई टीवी सीरियल के एक्टर्स साथ में मिलकर मस्ती करते हैं लेकिन इस मस्ती के बीच अनुज और अनुपमा की लड़ाई भी हो गई.

3. Urfi Javed New Look: इस बार उर्फी जावेद के हाथ लगा टूटा दिल, फिर बना ली ऐसी ड्रेस; देखकर चकरा जाएगा सिर

Urfi Javed: उर्फी जावेद का नया लुक एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस नए लुक में एक्ट्रेस टूटे दिल का टॉप पहनकर सामने आ गईं.

4. Bhojpuri Song: शादी के बाद दुल्हनिया आम्रपाली को देखते ही पवन सिंह पर चढ़ा रोमांस, वायरल हो रहा है कोजी वीडियो!

Akshara Singh Aamrapali Dubey Song: ‘सत्या’ फिल्म के गाने ‘राते दिया बुता के’ को लोग बार-बार यू-ट्यूब पर देख रहे हैं. आम्रपाली और पवन सिंह के बीच की केमेस्ट्री भी कमाल की है. ये पुराना गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

5. Rubina Dilaik से लेकर Nia Sharma तक... इन हीरोइनों के बोल्ड कपड़े देख थमी रह जाती हैं Urfi Javed की भी सांसें!

Urfi Javed अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं. उनका हद से ज्यादा सेक्सी और अतरंगी फैशन सेंस उन्हें हमेशा ही सुर्खियों में रखता है. बता दें कि टीवी जगत में उर्फी जावेद के अलावा भी ऐसी कई एक्ट्रेसेज हैं जो उतनी ही बोल्ड हैं और अपने फैशन को लेकर एक्सपेरीमेंटल हैं. उनके अंदाज को देखकर तो शायद उर्फी जावेद की सांसें भी थम जाती हैं. आइए जानते हैं कि निया शर्मा (Nia Sharma) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) समेत ये एक्ट्रेसेज कौन सी हैं..

6. Fake Engagement Rings: अंगूठी दिखाकर इन हसीनाओं ने दिया फैंस को धोखा, Its Yes कहकर ली फिरकी

Engagement Rings: तेजस्वी प्रकाश की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं लेकिन इस फोटो का सच तो कुछ और ही है. तेजस्वी प्रकाश ऐसी पहली एक्ट्रेस नहीं हैं जिन्होंने अंगूठी फ्लॉन्ट कर फैंस को धोखा दिया हो. उनके अलावा भी टीवी की कई हसीनाएं ऐसी हैं जो सगाई की अंगूठी दिखाकर फैंस के दिमाग का दही कर चुकी हैं.

7. KRK Back Again: जेल की हवा खाने के बाद फिर से लौटे केआरके, अब चुन-चुन कर लेंगे बदला

माल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) जेल से बाहर आने के बाद अब लगता है केआरके अपने असली मूड में आ गए हैं. हमेशा चर्चे में बने रहने वाले केआरके पिछले काफी दिन जेल में बिता कर बाहर आ चुके हैं और आते ही उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है कि वो एक बार फिर खबरों में आ गए हैं.

8. Haryanvi Dancer: हरियाणवी डांसर नाचते-नाचते खुद पर डालने लगी पानी, फिर भीगकर किया ऐसा डांस मच गया बवाल

Haryanvi Dance Video: चना की अदाएं देखने के बाद फैंस का कहना है कि वो सपना चौधरी के भी गदर डांस करती हैं. दिलचस्प बात ये है कि रचना अपनी अधिकतर परफॉर्मेंस में अपने ऊपर पानी डालती हैं. ये उनका सिग्नेचर स्टेप हैं.

9. Brahmastra Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर Ranbir के 'ब्रह्मास्त्र' ने काटा गदर, दूसरे दिन कलेक्शन 150 करोड़ पार

Brahmastra फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म मिक्स्ड रिव्यूज के बाद भी छाई हुई है. बता दें कि रिलीज के दूसरे दिन ही ये फिल्म 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है..

10. Sidharth Nora Romance: कियारा आडवाणी को भूल नोरा फतेही के हुस्न के दीवाने हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, पीछे से करते दिखे ऐसी हरकत

Sidharth Nora Hot Photos: 'थैंक गॉड' के ट्रेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा फतेही के बीच जबरदस्त इंटेंस कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है. ट्रेलर में सिद्धार्थ और नोरा को कुछ ही सेकेंड का स्क्रीन स्पेस मिला है लेकिन हर किसी को ये जोड़ी खूब पसंद आ रही है.

