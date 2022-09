Zee News Select: मनोरंजन की ये 10 बड़ी खबरें, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए | 12 September 2022

1. Ranbir Alia की Brahmastra देख भड़कीं Sushant Singh Rajput की बहन, बोलीं- बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए सुशांत का ब्रह्मास्त्र ही काफी Click Here To Read Full Story

एक तरफ जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने इस फिल्म पर तंज करते हुए लंबा पोस्ट लिखा है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

2. Brahmastra Flop: 'ब्रह्मास्त्र' की वजह से PVR के डूबे 800 करोड़ रुपए? सामने आई फिल्म के फ्लॉप होने की सच्चाई Click Here To Read Full Story

'ब्रह्मास्त्र' को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है. कहा जा रहा है कि इस फिल्म की वजह से 800 करोड़ का नुकसान हो गया है.

3. Urfi Javed Video: कपड़ों को लेकर ट्रोल करने वालों पर जमकर बरसीं उर्फी जावेद, कहा- 'अपनी मां और बहन के...' Click Here To Read Full Story

उर्फी जावेद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह टूटे दिल की तरह बनी ड्रेस को पहने हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान उनसे कपड़ों को लेकर किए गए कमेंट पर बात की गई जिस पर उर्फी ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

4. Salman Khan House Inside: परिवार के साथ इस छोटे से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान, अंदर से बेहद आम हैं घर की ये तस्वीरें Click Here To Read Full Story

सलमान खान भले ही करोड़ो-अरबों में कमाई करते हैं लेकिन ये सुपरस्टार अपने परिवार के साथ एक बेहद छोटे अपार्टमेंट में रहता हैं. सलमान खान ने खुद इसकी वजह बताई थी.

5. Naagin फेम एक्ट्रेस ने चोरी छिपे कर ली सगाई, एक्टर छोड़ सरकारी अधिकारी को बनाया हमसफर Click Here To Read

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन (Ankita Lokhande Vicky Jain) के बाद अब एक और टीवी एक्ट्रेस, एक नॉन-एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. इस एक्ट्रेस ने चोरी-छिपे सगाई भी कर ली है..

6. Disha Patani Photos: नींद खुलते ही घर से निकलीं दिशा पाटनी की सादगी देख क्लीन बोल्ड हुए लोग, टी शर्ट वाले सिंपल लुक से भी नहीं हट रहीं नजरें Click Here To Read

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को हाल ही में मुंबई में पैपराजी ने स्पॉट किया. इस दौरान दिशा पाटनी की कुछ शानदार तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं. दिशा पाटनी इस दौरान बेहद सिंपल लुक में दिखाई दी इसके बाद भी उनके सिंपल नो मेकअप लुक से किसी की भी नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं.

7. Anupama: अनुपमा का अनुज कपाड़िया से हुआ जबरदस्त झगड़ा, Video देखकर फैंस हो जाएंगे शॉक्ड! Click Here To Read

अनुपमा और अनुज कपाड़िया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

8. Haryanvi Dancer: हरियाणवी डांसर नाचते-नाचते खुद पर डालने लगी पानी, फिर भीगकर किया ऐसा डांस मच गया बवाल Click Here To Read

रचना की अदाएं देखने के बाद फैंस का कहना है कि वो सपना चौधरी के भी गदर डांस करती हैं. दिलचस्प बात ये है कि रचना अपनी अधिकतर परफॉर्मेंस में अपने ऊपर पानी डालती हैं. ये उनका सिग्नेचर स्टेप हैं.

9. Brahamastra Box Office Day 3: 'ब्रह्मास्त्र'ने पहले वीकेंड में बना दिया ये रिकॉर्ड, तीसरे दिन की धुआंधार कमाई Click Here To Read

रणबीर-आलिया की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' ने तीसरे दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कमाईने 250 का स्लैब टच कर लिया है.

10. Urfi Javed New Look: इस बार उर्फी जावेद के हाथ लगा टूटा दिल, फिर बना ली ऐसी ड्रेस; देखकर चकरा जाएगा सिर Click Here To Read

उर्फी जावेद का नया लुक एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस नए लुक में एक्ट्रेस टूटे दिल का टॉप पहनकर सामने आ गईं.