Advertisement
trendingNow13100070
Hindi Newsबॉलीवुडघर में मेरी चलती है और मैं... पर्सनल लाइफ को लेकर सिंगर पलक मुच्छल का खुलासा, बोलीं- संगीत में हम दोनों की कोई दखलंदाजी नहीं

'घर में मेरी चलती है और मैं...' पर्सनल लाइफ को लेकर सिंगर पलक मुच्छल का खुलासा, बोलीं- संगीत में हम दोनों की कोई दखलंदाजी नहीं

मुंबई में Zee Real Heroes Award 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है. इस सबसे बड़े इवेंट में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों का पहुंचना शुरू हो गया है. जिसमें गीतकार मनोज मुंतशिर ने सिंगर पलक मुच्छल और मिथून पहुंचे. इस दौरान पलक और मिथून ने निजी लाइफ को लेकर कई बातें रिवील की.

|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पलक मुच्छल और मिथून
पलक मुच्छल और मिथून

Zee Real Heroes Award 2026: मुंबई में ‘जी संवाद विद रियल हीरोज’का के चौथे एडीशन का आगाज हो चुका है. जिसमें राजनीति से लेकर स्पोर्ट्स और बॉलीवुड की कई हस्तियों का जमावड़ा एक ही छत के नीचे लगा हुआ है. इस इवेंट में बॉलीवुड के दो नामचीन सिंगर पलक मुच्छल और मिथून एक साथ पहुंचे. इन दोनों से गीतकार मनोज मुंतशिर कई ऐसे सवाल पूछे जिसके इन दोनों ने बेहतरीन जवाब दिए. साथ ही निजी लाइफ को लेकर कई बातें रिवील की.

शादी के बाद साथ में काम करते हुए कम देखा आप दोनों को ऐसा क्यों?

इसका जवाब देते हुए सिंगर पलक मुच्छल ने कहा- 'मुझे लगता है कि जो रियल हीरोज टाइटल है वो बहुत जिम्मेदारी वाला है. अगर आप संगीत की बात करें तो हम दोनों के जीवन में वो सर्वोपरि है. अभी हमारा रिश्ता हसबैंड-वाइफ का है. लेकिन, संगीत में हम दोनों की कोई दखलंदाजी नहीं है. जब भी उन्हें लगता है कि उनका संगीत मेरी आवाज सुनना चाहता है तो मैं उनके साथ गा लेती हूं. आपकी तरह मैं भी उनके साथ काम करना चाहती हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

मिथून बतौर सिंगर या फिर कंपोजर?
सिंगर ने कहा- 'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मैं उन्हें निजी तौर पर जानती हूं. सब लोग जानते हैं कि मेरी कमाई का ज्यादा हिस्सा उन बच्चों के लिए जाए जिनके पेरेंट्स उनका इलाज नहीं करवा पाते. हमेशा ऐसा जीवनसाथी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी इसमें सपोर्ट करें. ये मेरी हर चीज में सपोर्ट करते हैं. तो मैं इन्हें बतौर इंसान के तौर पर चूज करती हूं.' 

घर में किसकी ज्यादा चलती है?

पलक ने जवाब देते हुए कहा कि 'घर में मेरी चलती है और मैं इनके हिसाब से चलती हूं.'

पलक ने दिए दर्जनों सुपरहिट गाने
33 साल की सिंगर पलक मुच्छल बॉलीवुड की लोकप्रिय सिंगर हैं. इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई टॉप क्लास गाने गाए हैं. जिसमें 'आशिकी 2' का 'चाहूं मैं या ना', 'प्रेम रतन धन पायो', 'एम एस धोनी' का 'कौन तुझे', 'किक' का 'जुम्मे की रात' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का 'ढोलिदा' गाना शामिल हैं. 

3800 से अधिक बच्चों के दिल का कराया ऑपरेशन

कई हिट गाने के अलावा पलक अपने फाउंडेशन के जरिए करीबन 3800 से अधिक बच्चों के दिल का ऑपरेशन करवा चुकी हैं. यहां तक कि उनके कॉन्सर्ट का सारा पैसा इन्हीं बच्चों के लिए जाता है. इनका नाम दिल से पीड़ित बच्चो का इलाज करवाने की वजब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हैं. निजी लाइफ की बात करें तो पलक ने 6 नवंबर 2022 को सिंगर और संगीतकार मिथुन शर्मा से शादी की. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Zee Real Heroes Award 2026palak muchhalMithoon Sharma

Trending news

'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: मंगल मिशन के समय क्या कोई डर था? इसरो साइंटिस्ट ने बताया 70 पर्सेंट वाला एंगल
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: मंगल मिशन के समय क्या कोई डर था? इसरो साइंटिस्ट ने बताया 70 पर्सेंट वाला एंगल
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट