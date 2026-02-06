'जब वो समय आएगा तो...' क्या राजनीति में आने वाले हैं बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद? दिया दो टूक जवाब

Zee Real Heroes Award 2026 में हिंदी सिनेमाजगत के सबसे बड़े रियल हीरो सोनू सूद पहुंचे. सोनू ने इस मंच पर एक्ट्रेस गुल पनाग ने कई सवाल पूछे. ये सवाल राजनीति से लेकर कोविड और एक्टिंग से जुड़े थे. इन सवालों का जवाब एक्टर ने जो दिया वो मिनटों में वायरल हो गया.
Zee Real Heroes Award 2026: ‘जी संवाद विद रियल हीरोज’ इवेंट मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिज का जमावड़ा लगा हुआ है. सिंगर पलक मुच्छल, मिथून, मधुर भंडाकर और रकुल प्रीत सिंह के अलावा हिंदी सिनेमाजगत के रियल हीरो कहलाने वाले सोनू सूद भी इस मंच पर पहुंचे. जहां पर सोनू ने गुल पनाग के राजनीति से लेकर कोविड और लोगों का सपोर्ट करने से लेकर कई सवाल पूछे.
हीरोज पर बोले सोनू सूद...
एक्टर ने कहा- 'हमारे हीरोज जिंदगी में आगे बढ़ते-बढ़ते बदलते रहते हैं. मुझे याद है कि मेरे पिता की कपड़े की शॉप थी. पास में एक लंगर लगता था. हम लोग भी हलवा पूड़ी बांटते थे. उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था कि अगर किसी ने कुछ पूड़ी मांगी और हमने दे दी. आज उस खुशी का एहसास होता है.'
बहुत लोगों को लगता है कि वो पर्दे पर तो हैं ही हीरो और पर्दे के पीछे भी हैं. बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जो एबिलिटी सोनू में है तो वो राजनीति में भी आए. इस पर क्या कहेंगे?
'राजनीति में लोग बहुत कमल का काम करते हैं. लेकिन, जब आप उस दुनिया में कदम रखें तो उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएं. कई लोगों ने और कई पार्टियों से ऑफर आए हैं. लेकिन मुझे लगता है कि समय है उसमें. अभी भी जो भी कर पा रहा हूं वो अच्छा है.'
कई ऐसे सितारे हैं जो राजनीति में है और एक्टिंग में भी.दोनों में अच्छा काम कर रहे हैं. इस पर क्या कहेंगे?
'वकील की बात करें डॉक्टर्स भी और एक्टर्स भई कमाल का काम कर रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि आप इस प्रोफेशन को पकड़े हुए है तो इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते है मुझे लगता है कि कई बार आपकी जवाबदेही हो जाती है.आज जहां भी जाता हूं अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होता हूं. लेकिन,पार्टी की एक लाइन होती है उस पर आपको चलना होता है. कुछ फैसले एक समय पर लेना होता है. जब वो समय आएगा तो हो सकता है ले भी लूं.'
गाजियाबाद में तीन महिलाओं की मौत हुई, इस पर क्या कहेंगे?
'कुछ समय पहले मैंने ये मुद्दा उठाया है कि 14 या 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए. कई जगह ऐसा हुआ भी है. कई बार यंगर जनरेशन के पास अगर आप बैठे होते हैं तो अगर आप उनसे लेकर फोन रख दें तो उनके पास कुछ करने को नहीं होता. कई बार पेरेंट्स ही इसके जिम्मेदार होते हैं. बच्चा खा नहीं रहा तो फोन देदो तो वो आराम से खाना खा लेगा. इसके लिए 100 फीसदी पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं.'
एक्टर्स और रिस्पांसिबिली पर इस पर क्या कहना चाहते हैं?
सोनू सूद ने जवाब देते हुए कहा- 'मुझे लगता है कि सब एक्टर्स और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए. आपके हर एक फोन के अंदर वो कॉन्टेक्ट होता है कि आप किसी को एक फोन कर दो तो सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है. 5 दिन पहले मेरे घर के बाहर एक लेडी आई. मेरे वॉचमैन ने कहा कि ऑफिस में आओ. मैं आया और वो देखकर रोने लगी. उसने कहा बच्चे के दिल में दिक्कत है. मैंने उसी वक्त खड़े-खड़े फोन किया वो महिला अपने बच्चे को 4 दिन पहले लेकर गई. वो बच्चा रिकवर हो गया. वो बच्चा आज जिंदा है. मुझे लगता है किसी को किसी की भी हेल्प करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए.'
