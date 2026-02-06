Advertisement
trendingNow13100271
Hindi Newsबॉलीवुडजब वो समय आएगा तो... क्या राजनीति में आने वाले हैं बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद? दिया दो टूक जवाब

'जब वो समय आएगा तो...' क्या राजनीति में आने वाले हैं बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद? दिया दो टूक जवाब

Zee Real Heroes Award 2026 में हिंदी सिनेमाजगत के सबसे बड़े रियल हीरो सोनू सूद पहुंचे. सोनू ने इस मंच पर एक्ट्रेस गुल पनाग ने कई सवाल पूछे. ये सवाल राजनीति से लेकर कोविड और एक्टिंग से जुड़े थे. इन सवालों का जवाब एक्टर ने जो दिया वो मिनटों में वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनू सूद
सोनू सूद

Zee Real Heroes Award 2026: ‘जी संवाद विद रियल हीरोज’ इवेंट मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिज का जमावड़ा लगा हुआ है. सिंगर पलक मुच्छल, मिथून, मधुर भंडाकर और रकुल प्रीत सिंह के अलावा हिंदी सिनेमाजगत के रियल हीरो कहलाने वाले सोनू सूद भी इस मंच पर पहुंचे. जहां पर सोनू ने गुल पनाग के राजनीति से लेकर कोविड और लोगों का सपोर्ट करने से लेकर कई सवाल पूछे.

हीरोज पर बोले सोनू सूद...

एक्टर ने कहा- 'हमारे हीरोज जिंदगी में आगे बढ़ते-बढ़ते बदलते रहते हैं. मुझे याद है कि मेरे पिता की कपड़े की शॉप थी. पास में एक लंगर लगता था. हम लोग भी हलवा पूड़ी बांटते थे. उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था कि अगर किसी ने कुछ पूड़ी मांगी और हमने दे दी. आज उस खुशी का एहसास होता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत लोगों को लगता है कि वो पर्दे पर तो हैं ही हीरो और पर्दे के पीछे भी हैं. बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जो एबिलिटी सोनू में है तो वो राजनीति में भी आए. इस पर क्या कहेंगे?

'राजनीति में लोग बहुत कमल का काम करते हैं. लेकिन, जब आप उस दुनिया में कदम रखें तो उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएं. कई लोगों ने और कई पार्टियों से ऑफर आए हैं. लेकिन मुझे लगता है कि समय है उसमें. अभी भी जो भी कर पा रहा हूं वो अच्छा है.'

 

 

कई ऐसे सितारे हैं जो राजनीति में है और एक्टिंग में भी.दोनों में अच्छा काम कर रहे हैं. इस पर क्या कहेंगे?

'वकील की बात करें डॉक्टर्स भी और एक्टर्स भई कमाल का काम कर रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि आप इस प्रोफेशन को पकड़े हुए है तो इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते है मुझे लगता है कि कई बार आपकी जवाबदेही हो जाती है.आज जहां भी जाता हूं अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होता हूं. लेकिन,पार्टी की एक लाइन होती है उस पर आपको चलना होता है. कुछ फैसले एक समय पर लेना होता है. जब वो समय आएगा तो हो सकता है ले भी लूं.'

‘काम मांगने में नहीं आती शर्म…’, Zee Real Heroes Award 2026 के मंच पर अनु मलिक का बेबाक बयान

गाजियाबाद में तीन महिलाओं की मौत हुई, इस पर क्या कहेंगे?

'कुछ समय पहले मैंने ये मुद्दा उठाया है कि 14 या 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए. कई जगह ऐसा हुआ भी है. कई बार यंगर जनरेशन के पास अगर आप बैठे होते हैं तो अगर आप उनसे लेकर फोन रख दें तो उनके पास कुछ करने को नहीं होता. कई बार पेरेंट्स ही इसके जिम्मेदार होते हैं. बच्चा खा नहीं रहा तो फोन देदो तो वो आराम से खाना खा लेगा. इसके लिए 100 फीसदी पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं.'

'घर में मेरी चलती है और मैं...' पर्सनल लाइफ को लेकर सिंगर पलक मुच्छल का खुलासा, बोलीं- संगीत में हम दोनों की कोई दखलंदाजी नहीं

 एक्टर्स और रिस्पांसिबिली पर इस पर क्या कहना चाहते हैं?
सोनू सूद ने जवाब देते हुए कहा- 'मुझे लगता है कि सब एक्टर्स और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए. आपके हर एक फोन के अंदर वो कॉन्टेक्ट होता है कि आप किसी को एक फोन कर दो तो सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है. 5 दिन पहले मेरे घर के बाहर एक लेडी आई. मेरे वॉचमैन ने कहा कि ऑफिस में आओ. मैं आया और वो देखकर रोने लगी. उसने कहा बच्चे के दिल में दिक्कत है. मैंने उसी वक्त खड़े-खड़े फोन किया वो महिला अपने बच्चे को 4 दिन पहले लेकर गई. वो बच्चा रिकवर हो गया. वो बच्चा आज जिंदा है. मुझे लगता है किसी को किसी की भी हेल्प करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए.'

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Zee Real Heroes Award 2026Sonu sood

Trending news

'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
US राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? ब्रह्मास्त्र जिनका सभी धड़ल्ले से कर रहे यूज
us
US राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? ब्रह्मास्त्र जिनका सभी धड़ल्ले से कर रहे यूज
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान