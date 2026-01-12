Advertisement
trendingNow13072335
Hindi Newsबॉलीवुडजीनत अमान ने कबूला अपना गुनाह, फैंस के लिए पेश किया खास तोहफा; 70 के दशक में चलता था सिक्का

जीनत अमान ने कबूला अपना गुनाह, फैंस के लिए पेश किया खास तोहफा; 70 के दशक में चलता था सिक्का

जीनत अमान ने फैंस से अपील भी की कि बताएं कौन-सा मीम सबसे ज्यादा पसंद आया या किसे देखकर लगता है कि "बस यही मेरा आज का मूड है."70 के दशक की इस आइकॉनिक अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां वे न सिर्फ पुरानी यादें साझा करती हैं बल्कि आज के ट्रेंड्स के साथ भी जुड़ती दिखती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीनत अमान ने कबूला अपना गुनाह, फैंस के लिए पेश किया खास तोहफा; 70 के दशक में चलता था सिक्का

बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं. वे अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरें और यादें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों के साथ उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में लिखा, "मैंने एक बड़ी गलती कर दी है और पकड़े जाने से पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए. मैंने पहले वादा किया था कि अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विज्ञापन की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन अनजाने में वही हो गया. अगर आप मेरी प्रोफाइल में मार्च 2023 तक स्क्रॉल करेंगे, तो वह वादा वाला कैप्शन मिल जाएगा."

उन्होंने आगे बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी सोशल मीडिया प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी रही है, लेकिन अब वे इसे ठीक कर रही हैं. उन्होंने लिखा, "अब चिंता मत कीजिए, सब सुधार हो रहा है."

अभिनेत्री ने प्रशंसकों से वादे पर अमल न कर पाने की माफी के तौर पर फैंस के लिए 'मीम-एट-अमन' नाम की नई सीरीज लॉन्च की. ये सभी मीम्स उन्हें नए साल पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स से मिले थे. ये मीम्स थोड़े चटपटे, मजेदार और आजकल के इंटरनेट स्टाइल में हैं. जीनत ने लिखा, "ये मीम्स नए साल के फॉर्वर्ड्स से इंस्पायर्ड हैं. उम्मीद है कि 2026 आप सबके लिए मेहनत, सफलता और सकारात्मकता से भरा साल साबित हो. अब इन मजेदार जोक्स और पॉजिटिव मैसेज का मजा लीजिए."

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री ने फैंस से अपील भी की कि बताएं कौन-सा मीम सबसे ज्यादा पसंद आया या किसे देखकर लगता है कि "बस यही मेरा आज का मूड है."

यह पोस्ट देखकर फैंस काफी खुश हुए. जीनत अमान की ईमानदारी और हल्के-फुल्के अंदाज ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया. 70 के दशक की इस आइकॉनिक अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां वे न सिर्फ पुरानी यादें साझा करती हैं बल्कि आज के ट्रेंड्स के साथ भी जुड़ती दिखती हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Zeenat Aman

Trending news

कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
PM Modi
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब