तरुण तेजपाल केस में जहान खान की एंट्री, जीनत अमान के बेटे के बयान से मची हलचल; जानें क्या है पूरा मामला?

तरुण तेजपाल से जुड़ा ये मामला साल 2013 का है. उस समय एक पूर्व महिला सहकर्मी ने गोवा में तहलका के एक प्रोग्राम के दौरान तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. तेजपाल ने इन आरोपों से इनकार किया था. मामला सामने आने के बाद उन्होंने तहलका के प्रधान संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया गया. जांच के बाद उनके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अवैध तरीके से किसी को रोकने समेत कई आरोप लगाए गए. ये मामला इसके बाद लंबे समय तक अदालत में चलता रहा और देशभर में इसकी चर्चा हुई.