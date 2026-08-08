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तरुण तेजपाल केस में जहान खान की एंट्री, जीनत अमान के बेटे के बयान से मची हलचल; जानें क्या है पूरा मामला?

Zeenat Aman son Zahan Khan on Tarun Tejpal Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान के बेटे जहान खान ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जाने पर रिएक्शन देते हुए फैसले को न्याय के विरुद्ध बताया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:55 PM IST
तरुण तेजपाल केस में जहान खान की एंट्री, जीनत अमान के बेटे के बयान से मची हलचल; जानें क्या है पूरा मामला?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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