तरुण तेजपाल केस में जहान खान की एंट्री, जीनत अमान के बेटे के बयान से मची हलचल; जानें क्या है पूरा मामला?

इन दिनों हर जगह पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये मामला उस समय फिर से सुर्खियों में छा गया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच की ओर से उन्हें साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गया. लेकिन इस बार वो अपने इस केस को लेकर नहीं, बल्कि दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान के छोटे बेटे जहान खान की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. जहान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अपनी राय में न्याय के विरुद्ध बताया है.
जहान ने लोगों से अपील की कि किसी भी मामले पर सिर्फ सोशल मीडिया की बातें या किसी व्यक्ति को दिए गए लेबल के आधार पर राय बनाने के बजाय पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए. जहान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सीधे तौर पर लोगों के सोचने के तरीके और सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों को लेकर अपनी बात रखी.
जीनत अमान के बेटे जहान ने साफ-साफ कहा कि के दौर में लोग किसी मुद्दे को पूरी तरह समझने और उसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने के बजाए लोग तुंरत रिएक्शन देने लगते हैं. उन्होंने लिखा कि लोगों की केवल कमियां निकालने और खुद अपना फैसला लेने की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है. उनके मुताबिक, आज के समय में हर चीज को समझने के बजाय तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना ज्यादा आसान हो गया है. जहान ने आगे ये भी कहा कि सबूत और फैक्ट्स से ज्यादा भावनाओं के आधार पर रिएक्शन देने का चलन बढ़ता जा रहा है.
जहान ने अपनी पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि जब किसी व्यक्ति को एक खास लेबल दे दिया जाता है, तो उसके बाद उसके बारे में होने वाली बातचीत अक्सर एकतरफा हो जाती है. उनका इशारा शायद उन मामलों की तरफ था, जिनमें सोशल मीडिया पर लोग पूरी जानकारी सामने आने से पहले ही किसी व्यक्ति के सपोर्ट या खिलाफ में खड़े हो जाते हैं. उन्होंने लोगों को खुद सोचने और किसी भी मुद्दे को अलग-अलग नजर से देखने की सलाह दी.
जहान ने अपनी पोस्ट के आगे के हिस्से में सीधे तौर पर तरुण तेजपाल के मामले का जिक्र किया. उन्होंने तेजपाल को हाल ही में अपराधी माने जाने और सजा को अपने शब्दों में न्याय के विरुद्ध बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. जहान ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति सच में इस मामले को समझना चाहता है, तो उसे पहले उसकी बारीकियों को देखना चाहिए.
जहान खान का तरुण तेजपाल के फैमिली से पर्सनल रिलेशन भी बताए जा रहे है. जहान, एक्ट्रेस जीनत अमान और उनके दिवंगत पति मजहर खान के छोटे बेटे हैं. वो अपनी मां की तरह फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने पाक कला (भोजन तैयार करने) की पढ़ाई भी की है.
खबरों के मुताबिक, जहान का रिश्ता तरुण तेजपाल की बेटी कारा तेजपाल के साथ है. इसी वजह से तेजपाल के मामले पर जहान की पब्लिकली टिप्पणी को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है. दूसरी ओर, तरुण तेजपाल की दूसरी बेटी टिया तेजपाल की शादी एक्टर अर्जुन माथुर से हुई है.
तरुण तेजपाल से जुड़ा ये मामला साल 2013 का है. उस समय एक पूर्व महिला सहकर्मी ने गोवा में तहलका के एक प्रोग्राम के दौरान तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. तेजपाल ने इन आरोपों से इनकार किया था. मामला सामने आने के बाद उन्होंने तहलका के प्रधान संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया गया. जांच के बाद उनके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अवैध तरीके से किसी को रोकने समेत कई आरोप लगाए गए. ये मामला इसके बाद लंबे समय तक अदालत में चलता रहा और देशभर में इसकी चर्चा हुई.
इस मामले में गोवा की एक सेशन कोर्ट ने मई 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी. कई साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया. अदालत ने उन्हें 10 साल के लंबे कारावास की सजा सुनाई. इसी फैसले के कुछ दिनों बाद जहान खान की सोशल मीडिया टिप्पणी सामने आई.