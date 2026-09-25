रियल कश्मीर FC के एमी नॉमिनेशन पर जीशान अय्यूब ने जताई खुशी, बोले- 'हिंसा, आतंकवाद और बहुत कुछ...'

एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब के लिए बीते कुछ दिन काफी खास रहे हैं. रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब से जुड़ी उनकी सीरीज को इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन मिलने की खबर ने उन्हें खुशी के साथ-साथ हैरानी में भी डाल दिया है. अय्यूब के अनुसार, उन्हें मालूम था कि सीरीज का नॉमिनेशन दाखिल किया गया है, लेकिन सिलेक्शन की उम्मीद पक्की नहीं थी. उन्होंने कहा, 'मैं अभी-अभी पहुंचा हूं, अभी भी इस खबर को पचा पा रहा हूं. मुझे लोगों से बधाई के मैसेज मिल रहे हैं, निर्माता किलियन, महेश सर और मानव से. मुझे पता था कि हमने नॉमिनेशन रजिस्टर किया है, लेकिन ये पता नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा. हालांकि, ये कहानी खूबसूरती से बनाई गई है, फिर भी ये खबर बहुत बड़ा सम्मान है. मैं अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं. ये बेहद सम्मान की बात है.'