रियल कश्मीर FC के एमी नॉमिनेशन पर जीशान अय्यूब ने जताई खुशी, बोले- 'हिंसा, आतंकवाद और बहुत कुछ...'

एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब के लिए बीते कुछ दिन काफी खास रहे हैं. रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब से जुड़ी उनकी सीरीज को इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन मिलने की खबर ने उन्हें खुशी के साथ-साथ हैरानी में भी डाल दिया है. अय्यूब के अनुसार, उन्हें मालूम था कि सीरीज का नॉमिनेशन दाखिल किया गया है, लेकिन सिलेक्शन की उम्मीद पक्की नहीं थी. उन्होंने कहा, 'मैं अभी-अभी पहुंचा हूं, अभी भी इस खबर को पचा पा रहा हूं. मुझे लोगों से बधाई के मैसेज मिल रहे हैं, निर्माता किलियन, महेश सर और मानव से. मुझे पता था कि हमने नॉमिनेशन रजिस्टर किया है, लेकिन ये पता नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा. हालांकि, ये कहानी खूबसूरती से बनाई गई है, फिर भी ये खबर बहुत बड़ा सम्मान है. मैं अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं. ये बेहद सम्मान की बात है.'
जीशान अय्यूब के लिए इस नॉमिनेशन की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि सीरीज बनाते समय टीम के दिमाग में इंटरनेशनल पहचान हासिल करने का लक्ष्य नहीं था. उनका फोकस सिर्फ कहानी को ईमानदारी और बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारने पर था. अय्यूब ने आगे कहा, 'जब आप कोई शो बनाते हैं, तो आप बस यही चाहते हैं कि उस समय की परिस्थितियों में आप बेस्ट शो बना सकें.'
एक्टर अय्यूब ने इस बातचीत को जारी रखते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया है जिस पर हम सभी को सच में गर्व है. भले ही एमी का नॉमिनेशन न हुआ होता, फिर भी हमें इस पर गर्व होता.' हालांकि सीरीज को सोची गई ऑडियंस संख्या नहीं मिल पाई, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा, उनके रिएक्शन ने कलाकारों और टीम की मेहनत को खास मायने दिया. अय्यूब मानते हैं कि सीरीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी पहुंच रही. वो बताते हैं, 'ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसे देखा नहीं गया, ये उस तरह से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई जैसा हमने उम्मीद की थी, लेकिन इसे देखने वालों के रिव्यू ने इसे सफल बना दिया.'
अय्युब को लोगों ने बताया कि 'इस कहानी ने उन्हें कैसे प्रभावित किया, कैसे वो कश्मीर में कुछ अलग देख पाए, जो हम आमतौर पर नहीं देखते हैं. हिंसा, आतंकवाद और बहुत कुछ.' उनके मुताबिक, टीम शुरू से ही मानती थी कि कहानी में एक यूनिवर्सल कनेक्शन है. सीरीज का उद्देश्य कश्मीर को केवल हिंसा और आतंकवाद के जाने-माने नजरिए से देखने के बजाय, वहां के जीवन और एक्सपीरियंस की एक अलग तस्वीर सामने रखना था.
उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी को उम्मीद थी, और हम जानते थे कि हमने कुछ ऐसा बनाया है जो एक तरह से यूनिवर्सल है इसकी खासियत ये थी कि ये पहली बार है जब कश्मीर को एक अलग नजर से दिखाया जा रहा है, हिंसा, आतंकवाद या उस रोमांटिक नजरिए से परे, जिसे हम देखने के आदी हैं. ये कश्मीर की एक सच्ची कहानी है.'
एमी नॉमिनेशन की खुशी के साथ अय्यूब के लिए एक और उपलब्धि भी खबरों में है. उनके प्रोजेक्ट 'आवर शेयर ऑफ सैंड' ने वेनिस में ऑडियंस चॉइस अवार्ड हासिल किया है. लगातार मिल रही इन सफलता ने एक्टर के लिए ये दौर खास बना दिया है. वो कहते हैं, 'मेरे पिछले 10 दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं. ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है. मेरे एक और प्रोजेक्ट, 'आवर शेयर ऑफ सैंड' ने भी वेनिस में ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता है. ऐसा लगता है जैसे किस्मत मेरे पक्ष में है.' अय्यूब का कहना है कि इस सम्मान ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंयस दिया है. वो कई सालों से इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उनका मानना है कि ये कहानी दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए.
अय्यूब इस नॉमिनेशन को इंडियन सिनेमा और उसकी कहानियों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बदलती सोच के रूप में भी देखते हैं. उनका मानना है कि इंडियन आर्टिस्ट और फिल्ममेकर अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी कहानियों के साथ मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम सही राह पर हैं, हम दुनिया के हमारे लिए नजरिए को बदल रहे हैं. लोग इंडिया को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं. दुनिया के किसी भी कलाकार के सामने खड़े होना हमारे लिए एक जीत है.'