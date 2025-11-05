Advertisement
जोहरान ममदानी की स्पीच में गूंजा ‘धूम मचाले, धूम...’ गाना, गदगद हुईं मां मीरा नायर, बेटे को लगाया गले, जोड़े हाथ, सिल्क साड़ी में आईं नजर

Zohran Mamdani: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वे शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मूल के मेयर बने. उनकी जीत में बॉलीवुड तगड़ा भी लगा और मां की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा. 

Nov 05, 2025
जोहरान ममदानी की स्पीच में गूंजा ‘धूम मचाले, धूम...’ गाना
Zohran Mamdani New York New Mayor: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वे शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मूल के मेयर बने हैं. 34 साल के जोहरान एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं जिन्होंने आम लोगों के मुद्दों जैसे महंगाई और घरों की बढ़ती कीमतों पर चुनाव लड़ा. उनकी सोच ने युवाओं और गरीब तबके को अपनी ओर खींचा. 

उन्होंने एक्स-गवर्नर एंड्रयू कुओमो और कर्टिस स्लिवा को हराकर शानदार जीत दर्ज की. 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में जन्में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मेन के बोउडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन किया. जोहरान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2015 में की, जब उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए वालंटियर का काम किया. 

स्पीच में गूंजा ‘धूम मचाले, धूम...’ गाना

2020 में वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य चुने गए और अब 2025 में वे सिर्फ 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर बन गए. इतना ही नहीं, जोहरान ने अपनी जीत का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाया. न्यूयॉर्क सिटी में जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो उन्होंने अपनी जीत की स्पीच बॉलीवुड के गाने ‘धूम मचाले, धूम...’ के साथ खत्म की. उनके इस यूनिक स्टाइल और अंदाज ने वहां मौजूद सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. पूरा माहौल उत्साह और जोश से भर गया. 

कौन हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर? जिनकी मां का फिल्म इंडस्ट्री में चलता है सिक्का, जीते कई इंटरनेशनल अवॉर्ड, आस्कर में भी गाड़े झंडे

बेटे की जीत पर गदगद हुई मां मीरा नायर

लोग तालियां बजाकर उनकी जीत का जश्न मना रहे थे. ये पल न सिर्फ ममदानी के लिए बल्कि सभी के लिए यादगार बन गया. जोहरान की जीत के बाद उनकी मां मीरा नायर की खुशी देखने लायक थी. मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर ब्लू कलर की सिल्क साड़ी में स्टेज पर पहुंचीं और बेटे को गले लगाकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी. उन्होंने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का धन्यवाद किया. मां और बेटे का ये पल बेहद इमोशनल कर देने वाला था. 

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहीं शुभकामनाएं

जिसने सभी का दिल छू लिया. मीरा नायर और जोहरान ममदानी का ये खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर छा गया. लोगों ने इस मौके को भारत से जुड़ी भावनाओं और सांस्कृतिक गर्व से जोड़ा. जोहरान की जीत और मीरा नायर की मौजूदगी ने भारतीय समुदाय को भी गर्व महसूस कराया. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग कमेंट्स में उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस जीत को इंस्पिरेशन बता रहे हैं.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं.

Zohran MamdaniMira Nair

