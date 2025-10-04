जुबीन गर्ग को दिया गया था जहर? बैंडमेट का बड़ा दावा, बोले- ‘उनके मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर ने...’

Zubeen Garg Death Case: असम के मशहूर सिंगर और कल्चर आइकॉन जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महांता ने मिलकर जुबिन को जहर दिया और उनकी मौत को हादसा दिखाने की साजिश रची. गोस्वामी ने जांच एजेंसियों को बताया कि सिंगापुर में जुबिन की मौत से पहले शर्मा का बर्ताव बहुत संदिग्ध था.

सिंगर के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा करते हुए कहा कि सिंगापुर के पैन पैसिफिक होटल में वो और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा साथ रह रहे थे. उन्होंने बताया कि जिस दिन यॉट ट्रिप हुई, उस दिन सिद्धार्थ शर्मा ने यॉट के नाविक से जबरदस्ती कंट्रोल छीन लिया खा, जिससे नाव बीच समुद्र में डगमगाने लगी और सभी की जान खतरे में पड़ गई. गोस्वामी के मुताबिक, शर्मा ने वहां मौजूद एनआरआई तन्मय फुकन से कहा कि वे ड्रिंक का इंतजाम न करें, क्योंकि वही खुद पेय पदार्थ देगा.

शेखर ज्योति गोस्वामी का बड़ा दावा

शेखर ज्योति गोस्वामी ने आगे बताया कि जब जुबिन गर्ग पानी में सांस लेने के लिए जूझ रहे थे, तब सिद्धार्थ शर्मा चिल्ला रहा था, “जाबो दे, जाबो दे” यानी “उसे जाने दो”. उन्होंने कहा कि जुबिन एक प्रोफेशनल स्विमर थे और उन्होंने खुद उसे और शर्मा को भी तैराकी सिखाई थी. ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि वे डूबने से मरे. उनका आरोप है कि शर्मा और महांता ने पहले से प्लानिंग बनाकर जुबिन को जहर दिया और सिंगापुर इसलिए चुना ताकि साजिश छिपाई जा सके. इन दावों ने सभी को हैरान कर दिया.

जुबिन की मदद के लिए नहीं बुलाई गई मेडिकल मदद

शेखर ज्योति गोस्वामी ने अपनी बात रखते हुए आगे बताया कि घटना के बाद जब जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तब सिद्धार्थ शर्मा ने इसे ‘एसिड रिफ्लक्स’ बताकर नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने किसी तरह की मेडिकल मदद नहीं बुलाई. गोस्वामी का कहना है कि शर्मा की लापरवाही और बहानेबाजी के चलते जुबिन की मौत जल्दी हो गई. उन्होंने ये भी बताया कि शर्मा ने उसे यॉट के वीडियो किसी को भी न दिखाने की सख्त हिदायत दी थी. इतना ही नहीं, जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं.

मैनेजर और आयोजन ने किया आरोपों से इनकार

वहीं पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महांता ने सभी आरोपों से इनकार किया है. लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि अब तक मिले सबूतों – जैसे डॉक्यूमेंट्स, वित्तीय लेनदेन और गवाहों के बयान – से शर्मा की इन्वोलमेंट साफ झलकती है. इन सबके आधार पर उसके खिलाफ हत्या और साजिश जैसे गैर-जमानती अपराधों के तहत केस दर्ज किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (I-T) भी अब असम पुलिस की जांच में शामिल हो सकते हैं.

जांच में मिले गड़बड़ियों के संकेत

उन पर आरोप है कि महांता ने अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदी हैं और फाइनेंशियल अनियमितताएं की हैं. असम पुलिस की सीआईडी ने भी उनके खिलाफ करीब 20 साल पुराने एक गैर-बैंकिंग कंपनी में फाइनेंशियल घोटाले के सबूत पाए हैं. बताया जा रहा है कि ED और I-T के अधिकारी पहले ही सीआईडी मुख्यालय जाकर फाइलें खंगाल चुके हैं. बता दें, जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को असम के कामरकुची गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था.