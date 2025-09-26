Advertisement
Zubeen Garg Death Case में आया चौंकाने वाला मोड़, गिरफ्तार हुए बड़े संगीतकार, सिंगापुर यॉट ट्रिप में थे मौजूद

Zubeen Garg Death Case: असम और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर ज़ुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को असम के कमरकुची गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इसी बीच इस मामले में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. SIT ने इस केस में एक बड़े जाने-माने संगीतकार को गिरफ्तार किया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:00 AM IST
Zubeen Garg Death Case: असम और बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. 23 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार असम के कमरकुची गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ. अब इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है. जांच कर रही SIT ने एक फेमस संगीतकार को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सनसनी फैल गई. असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की. 

गुरुवार, 25 सितंबर को पुलिस ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा थे, जो जुबीन गर्ग के साथ सिंगापुर की यॉट ट्रिप पर गया था. इसी ट्रिप के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ था. पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तारी कर ली. हालांकि, उनके खिलाफ लगे आरोप अभी साफ नहीं हुए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी ये तय नहीं है कि शेखर ज्योति गोस्वामी पर केस दर्ज होगा या नहीं. 

मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें कभी जुबीन गर्ग का करीबी बताया गया है, तो कभी बैंड का ड्रमर कहा गया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. लोगों के बीच इस खबर के फैलते ही चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सच क्या है. गौर करने वाली बात ये है कि जुबीन गर्ग सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे. वे वहां स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे. लेकिन फुर्सत के समय जब उन्होंने स्कूबा डाइविंग की, तब ये हादसा हो गया. 

‘ये मेरे लिए सब कुछ है...’ लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार से मिल गदगद हुईं करीना कपूर, 68वीं फिल्म के सेट पर ऐसा था पहला दिन

डाइविंग के दौरान हुई थी जुबीन की मौत 

डाइविंग के दौरान वे पानी में डूब गए और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनकी अचानक मौत से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं. जुबीन गर्ग की मौत के बाद से ही पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट में शोक की लहर है. उनके लाखों फैंस अब इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं. जांच में तेजी लाते हुए SIT ने आज दो और जगहों पर छापेमारी की. इनमें शामिल थे फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा. 

जुबीन की मौत के बाद से गायब है मैनेजर

पुलिस जब महंता के गीतानगर वाले घर पहुंची, तो वहां केवल हाउस हेल्पर्स मिले. दूसरी ओर जब पुलिस जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के धिरेनपारा स्थित फ्लैट पर पहुंची, तो वो बंद मिला. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला तोड़कर घर की तलाशी ली गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि जुबीन की मौत के बाद से ही सिद्धार्थ शर्मा का परिवार, जिसमें उनकी मां, भाई और बहन शामिल हैं, अचानक लापता हो गए हैं. इस बात से मामले में और भी मिस्ट्री जुड़ गया है, जिससे जांच और पेचीदा होती जा रही है.

असम सरकार ने गठित की 10 सदस्यीय SIT

इसके बाद मामले को बढ़ता देख असम सरकार ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल डीजीपी एम.पी. गुप्ता की अगुवाई में 10 सदस्यीय SIT का गठन किया है. इस टीम का मकसद है मामले की गहराई तक जाकर सच सामने लाना. पूरे राज्य में लोग इस जांच को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं. जुबीन गर्ग की असमय मौत ने हर किसी को हिला दिया है, और अब गिरफ्तारी के बाद लोगों को भरोसा है कि धीरे-धीरे सच्चाई सामने आएगी और न्याय मिल पाएगा.

